Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 18 octobre 2024, 51 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, les joueurs peuvent espérer remporter jusqu'à 51 millions d'euros. Les résultats seront connus vers 21h30.

Pour ce tirage Euromillions, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposent la coquette somme de 51 millions d'euros. Une somme qui ne laissera, pour sûr, personne indifférent. Mais aurez-vous suffisamment de chance pour trouver les bons résultats Euromillions ? Telle est la question. La réponse sera connue vers 21h30 lorsque le tirage Euromillions dévoilera la combinaison gagnante du jour. Sachez que s'il est possible qu'il n'y ait pas le moindre vainqueur au tirage Euromillions, il y aura quoi qu'il arrive un grand gagnant en France puisqu'un code My Million, permettant d'empocher un million d'euros, est tiré au sort chaque mardi et chaque vendredi.

Le saviez-vous ? Le tirage du Loto de samedi proposera une somme pour le moins peu banale. Du moins pour un tirage Loto. En effet, à ce jeu de hasard, le jackpot est nettement moins élevé qu'à l'Euromillions. Mais si le gros lot de base est de deux millions d'euros, et cinq millions pour le montant moyen remporté, samedi soir, les participants pourront espérer empocher jusqu'à 16 millions d'euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,20 euros, le prix d'une grille classique.