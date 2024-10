La météo de novembre, décembre et janvier se précise : la pluie s'annonce abondante (mais pas partout)

Après deux mois pluvieux, un temps plus calme va-t-il se dessiner sur le prochain trimestre ? Les premières tendances pour les mois de novembre, décembre et janvier sont tombées.

Après des mois de septembre et octobre excédentaires en précipitations, à quoi faut-il s'attendre pour la fin de l'automne et le début de l'hiver ? Selon La Chaine Météo, un scénario "optimiste" se dessine pour début novembre avec un gonflement de l'anticyclone, emmenant un temps plus calme, c'est à dire du soleil. Le brouillard sera cependant tenace en matinée.

A la mi-novembre, le temps pourrait se gâter, "avec peu d'espoir d'une période durablement sèche", selon le site de prévisions. Les régions proches de la Manche et le pourtour méditerranéen pourraient être les plus touchés par les perturbations. Sur le mois, un excédent de 10% de précipitations est donc attendu. Niveau températures, la douceur devrait rester de mise, un froid précoce n'est pas à l'ordre du jour.

Sur les deux prochains mois, La Chaine Météo, dans ses prévisions saisonnières, estime que les températures seront de façon générale légèrement au-dessus des normales de saison, avec entre +0,5 à +1°C. Un ralentissement des épisodes pluvieux par rapport aux deux mois précédents est aussi attendu.

© La Chaine Météo

En décembre, la France pourrait même connaitre un léger déficit de précipitations (-5%). Cela ne signifie pas qu'il ne pleuvra pas, mais que les pluies seront moins abondantes que la moyenne en cette période. Aucun grand froid n'est, pour le moment, annoncé pour le dernier mois de l'année, avec même un risque de manque de neige en montagne pour les skieurs. Les températures resteraient de saison, avec de la fraicheur prononcée la nuit et des brouillards givrants.

Dans ses prévisions à trois mois, Météo-France confirme que le scénario le plus probable sur les températures est qu'elles soient plus chaudes que les normales de saison ou au moins conformes. Pour les précipitations, un temps plus sec est aussi envisagé, notamment sur l'ouest du pays.

Cependant, dès janvier, les systèmes dépressionnaires pourraient être de retour. De fortes précipitations et des risques de tempêtes sont possibles, avec un excédent de précipitations évalué à +40%, en particulier dans l'est du pays. La neige pourrait de nouveau manquer en moyenne altitude, suite à des températures supérieures aux normales de saison.

La fiabilité de ces prévisions est pour le moment limitée au vu de l'anticipation des délais. Il s'agit avant tout de premières tendances, basées sur l'analyse des signaux prédominants des modèles météorologiques.