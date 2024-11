Ces ustensiles de cuisine très utilisés contiennent un composant dangereux, il vaut mieux éviter de s'en servir

Présents dans de nombreuses cuisines, ces ustensiles peuvent contenir un composant nocif pour la santé.

Louches, cuillères ou encore spatules, ces ustensiles sont présents dans toutes les cuisines. Ils sont indispensables pour préparer les repas. Pourtant, certains d'entre eux pourraient s'avérer dangereux pour la santé, selon une étude publiée dans la revue Chemosphere. Un constat qui rappelle les recommandations concernant les poêles en téflon, qui peuvent contenir des PFAS, aussi mauvais pour la santé.

Ces incontournables de la cuisine pourraient, pour leur part, comporter des retardateurs de flamme. Ces substances de synthèse permettent de freiner un départ de feu. Cependant, ils n'ont rien à faire dans de tels ustensiles et sont même déconseillés pour un usage domestique. Ils proviendraient, en fait, du recyclage de plastiques venus d'appareils électroniques.

Or, ceux-ci sont toxiques pour la santé, rappellent les auteurs de l'étude : "Les problèmes de santé liés aux retardateurs de flamme comprennent la cancérogénicité, la perturbation endocrinienne, la neurotoxicité et la toxicité pour la reproduction et le développement". Le contact des ustensiles avec des aliments chauds va, de surcroit, accélérer la libération de tels composants chimiques. Les chercheurs ont estimé qu'une personne pouvait ainsi être exposée en moyenne à 34 700 nanogrammes de ces substances quotidiennement avec ces ustensiles de cuisine, soit une absorption plus importante que celle via la poussière ou l'alimentation.

Les ustensiles concernés sont ceux en plastique noir, souvent choisis pour leur aspect bon marché et pour éviter d'abimer les poêles. Selon l'étude, au moins un ustensile en plastique noir sur dix contiendrait ces retardateurs. Les taux les plus élevés ont été trouvés dans une spatule de cuisine de la marque Kitchenaid.

"Des études antérieures ont été menées dans d'autres pays où le même problème de plastique noir contaminé par des retardateurs de flamme a été observé, ainsi que des études montrant que les retardateurs de flamme peuvent s'infiltrer des ustensiles de cuisine dans les aliments", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Megan Liu, rapporte CNN.

Comment s'en prémunir ? Il semble préférable d'opter pour des ustensiles en bois ou en inox. L'inox a la capacité de ne pas bouger, même lorsqu'il est exposé à la chaleur. Lors de l'étude, les retardateurs de flammes ont été trouvés dans d'autres produits du quotidien tels que les jouets, les brosses à cheveux ou encore les boites alimentaires.