Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 23 octobre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Après l'euphorie de lundi, le tirage Loto de ce mercredi proposait "seulement" deux millions d'euros. Les résultats sont à retrouver sans plus attendre.

Voilà des semaines que la cagnotte ne cessait de grossir. Tirage du Loto après tirage du Loto, personne ne parvenait à découvrir les bons résultats gagnants. Mais ça, c'était avant le tirage Loto de lundi soir. Ce jour-là, ce n'est pas une, mais bien deux grilles qui ont été cochées correctement. Alors que 17 millions d'euros étaient mis en jeu, le jackpot a été divisé en deux et remis aux vainqueurs du jour. Résultat, ce mercredi 23 octobre 2024, la Française des jeux proposait la plus petite cagnotte possible : deux millions d'euros. Le tirage du Loto passé, tous les résultats sont désormais connus et on sait qu'il n'y a pas eu de grand gagnant. Un joueur est toutefois parvenu à mettre la main sur la quasi-totalité de la combinaison gagnante. Seul le numéro Chance lui manque. Il remporte ainsi 167 615,10 euros. Voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du 23/10/2024 1 - 27 - 34 - 40 - 44 Chance : 2

Joker+ 4 410 058

Option 2nd tirage : 17 - 24 - 27 - 35 - 45

10 codes gagnants : E 4596 9023 - P 3436 0380 - I 2425 3428 - Q 7284 6791 - L 2526 3056 - S 5565 9130 - H 7731 9475 - H 6801 7180 - I 0027 2977 - D 6448 7109

Le saviez-vous ? La semaine prochaine, à l'occasion du 31 octobre, la Française des jeux organisera un tirage Loto spécial. Déjà parce que celui-ci se tiendra un jeudi, jour où il n'y a habituellement pas de tirage. Mais surtout, 13 millions d'euros seront mis en jeu et 50 codes permettant chacun de faire gagner 20 000 euros, indépendamment de la cagnotte du jour, seront tirés au sort, au lieu de 10 codes en temps normal. Il est dès à présent possible de tenter sa chance. Notons toutefois que la Française des jeux a augmenté ses tarifs pour l'occasion : la combinaison de base est vendue 3 euros au lieu de 2,20 euros. Avis aux amateurs !