Les parents l'ignorent, de très nombreux déguisements d'Halloween achetés en ligne sont dangereux

Une étude sur des déguisements d'Halloween vendus en ligne révèle que 80% d'entre eux présentent des risques pour les enfants.

A l'approche d'Halloween, les parents qui n'ont pas le temps de se rendre en magasin peuvent décider de commander des déguisements en ligne. Sorcière, vampire, citrouille, il y en a pour tous les goûts, permettant aux enfants de s'amuser lors de la chasse aux bonbons le 31 octobre au soir. Ceci étant, un rapport de l'Office for Product Safety and Standards (OPSS), autorité britannique responsable de la sécurité des produits de consommation, lance un avertissement sur ces achats.

Ils ont testé 128 costumes destinés aux enfants de moins sept ans, que l'on retrouve facilement sur Internet en Grande-Bretagne mais aussi en France. 80% ont été estimés dangereux, échouant aux tests de sécurité. Plusieurs anomalies ont été relevées : matériau inflammable, risque d'étrangement... "Les déguisements peuvent être une partie agréable de la fête d'Halloween, mais nos tests montrent que de nombreux costumes en vente, en particulier ceux en ligne, présentent de graves risques pour les jeunes enfants", a attesté Graham Russell, directeur général de l'OPSS à BBC Radio Five Live. L'alerte a été lancée au Royaume-Uni, mais les jeunes Français ne sont pas pas épargnés par le risque, compte tenu de la pratique de plus en plus fréquente d'achats en ligne, parfois sur des sites de revendeurs peu soucieux de la provenance de ce type d'articles.

28 d'entre eux ne correspondaient pas aux normes d'inflammabilité. Les tissus synthétiques comme le polyester et le nylon, très présents dans les costumes, sont notamment hautement inflammables. Les fibres naturelles comme le coton ou la laine sont plus sûres. Pour ce premier risque, il est notamment recommandé de faire porter des vêtements aux enfants sous leur costume.

59 costumes comportaient, pour leur part, des cordons susceptibles d'étrangler. Des cas similaires ont récemment été observés en France. Une "cape de vampire, trois ans et plus" vendue chez Stokomani a fait l'objet d'un rappel en cette fin octobre pour "risque d'étranglement".

Par ailleurs, 98 des produits analysés par l'office ne disposaient pas des étiquetages appropriés. Il est donc rappelé aux parents de surveiller la mention CE, conformité européenne, ou son équivalent britannique UKCA, UK Conformity Assessed, sur les costumes. Ils garantissent la conformité du déguisement aux règles de sécurité. En l'absence de ces mentions, il est déconseillé d'acheter le produit.

Certains accessoires appellent également à la vigilance : il s'agit des masques. Tom Golubovich, expert en design chez Ninja Transfers, a mis en garde auprès de The Sun contre "des problèmes respiratoires et des problèmes d'hygiène liés aux germes et aux lentes". Les difficultés respiratoires provoquées par le masque peuvent, en plus, être accentuées par "le fait de marcher d'une maison à l'autre, combiné à l'excitation de la nuit". La propagation de germes est quant à elle favorisée par les partages de costumes et l'intérieur chaud et humide du masque, qui est l'environnement idéal à la prolifération des bactéries. L'expert recommande davantage le maquillage pour enfants en choisissant bien des produits hypoallergéniques.