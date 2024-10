Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 29 octobre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux proposait 85 millions d'euros aux participants. Les résultats sont connus...

Qui dit tirage Euromillions, dit forcément belle cagnotte. Et ce mardi 29 octobre 2024, le ou la potentielle gagnante pouvait repartir avec un jackpot particulièrement alléchant. En effet, 85 millions d'euros étaient mis sur la table par la Française des jeux et ses homologues européens. L'heure des résultats Euromillions venue, on découvre que 98 millions d'euros seront remis en jeu vendredi 1er novembre, lors du prochain tirage. Entre les lignes, cela signifie qu'il n'y a pas eu de grand gagnant ce mardi soir. Une grille jouée en France a toutefois permis à un participant de remporter 293 155,70 euros. Êtes-vous l'heureux élu ?

Tirage du 29/10/2024 1 - 2 - 19 - 30 - 45 Etoiles : 10 - 12

MyMillion : MU 135 5274

Le saviez-vous ? Jeudi 31 octobre, en plus du tirage de l'EuroDreams qui permettra, potentiellement, à un joueur de recevoir 20 000 euros par mois pendant 30 ans, la Française des jeux organise également un tirage du Loto. Ce Super Loto d'Halloween promet de faire remporter jusqu'à 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout ! En temps normal, 10 codes de 20 000 euros sont tirés au sort à chaque tirage. Jeudi, ils seront 50 à faire des heureux. Pour ceux qui seront tentés, il est possible de jouer sans plus attendre !