Grèves de novembre 2024 : agriculteurs, SNCF, professeurs... Les premiers blocages et les dates à connaître

Contre les promesses non tenues du gouvernement et un potentiel accord entre l'UE et le Mercosur, les agriculteurs ont débuté leurs actions de blocages sur les routes et devant les préfectures. Côté SNCF, les premières grèves sont annoncées pour ce mercredi.

Les mouvements sociaux s'annoncent nombreux en novembre. Pour rappel, la RATP et les pilotes de ligne avaient ouvert le bal avec des grèves qui n'ont pas entrainé de perturbations les 12 et 14 novembre, mais d'autres secteurs ont promis de se mobiliser et veulent se faire entendre : les agriculteurs, la SNCF ou encore de nombreuses professions de la Fonction publique. Les syndicats de tous ces secteurs ont fixé les dates des prochaines mobilisations, mais ils préviennent aussi d'une possible prolongation des mouvements en l'absence de réponses satisfaisantes de l'État. Certains mettent également en garde contre une montée en puissance des mobilisations sociales, notamment en période de fêtes de fin d'année.

Chaque secteur a des revendications propres, mais beaucoup sont liées au projet de loi concernant le budget. Le secteur aérien s'oppose à l'augmentation d'une taxe prévue dès janvier 2025, la Fonction publique dénonce les mesures prises par son ministère concernant les jours de carence et l'indemnisation des arrêts maladies... Du côté de la SNCF, on dénonce la mise en concurrence de certaines lignes et le démantèlement de certains services, tandis que chez les agriculteurs, ce sont les conditions de travail et l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui cristallisent la colère. Les enseignants sont également mobilisés, réclamant une meilleure valorisation de leur travail.

Mobilisations des agriculteurs : premières routes bloquées et préfectures dégradées

Les deux syndicats majoritaires, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont annoncé le début d'un mouvement national à partir du lundi 18 novembre. Et la crise agricole se poursuit et s'amplifie avec la mobilisation de la Coordination rurale, deuxième syndicat du secteur, en plus des actions initiées par l'alliance des syndicats majoritaires FNSEA-JA. Alors que "85 points de manifestations" ont été recensés hier, ils pourraient être plus nombreux ce mardi 19 novembre.

La Coordination rurale, deuxième syndicat agricole, a de son côté appelé à une "révolte agricole" dès le mardi 19 novembre en manifestant devant les préfectures. En l'absence de réponse de l'État, le syndicat met en garde contre des actions de blocage du "fret alimentaire français" à partir du 20 novembre pour "donner un avant-goût au gouvernement de ce que sera notre pays, demain, sans agriculteur". Certains agriculteurs estiment d'ailleurs que le mouvement "sera plus dur que la dernière fois". Le mouvement agricole se durcit déjà avec la mobilisation de la Coordination rurale ce mardi : le syndicat organise un blocage de l'A9 à la frontière franco-espagnole qui pourrait durer plusieurs jours. Ailleurs, ils se rendent devant les préfectures et déversent fumier et déchets comme à Agen (Lot-et-Garonne) ou Charleville-Mézières (Ardennes).

Grève à la SNCF du 20 au 22 novembre, puis en décembre ?

Alors que l'intersyndicale de la SNCF a appelé à une grève ce jeudi 21 novembre qui débutera dès le mercredi 20 à 19h jusqu'au jeudi 22 novembre au matin, 8 heures, les premières perturbations ont été annoncées par SNCF Voyageurs ce mardi, annonçant un trafic TGV "quasi normal" mais "quelques perturbations" à prévoir "sur certaines lignes régionales". La grève semble donc pour l'instant avoir peu d'incidence sur le trafic ferroviaire. Des prévisions de trafic plus détaillées seront dévoilées ici même à la fin de journée.

Cette journée de grève pour dénoncer une "stratégie de dumping social et de rentabilité financière sans limite" de la part de la direction de l'entreprise ferroviaire est annoncée comme un "ultimatum" avant un potentiel mouvement reconductible toutes les 24 heures envisagé à partir du mercredi 11 décembre 2024, soit 10 jours avant le début des fêtes de fin d'année. Les conséquences pour les usagers de la SNCF risqueraient d'être considérables. Si la grève est reconduite après le 11 décembre, elle pourrait perturber les trajets prévus durant les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Une journée "d'action" et de "grève" pour la Fonction publique le 5 décembre

"Les organisations syndicales CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP appellent les agent·es de la Fonction publique à une journée d'action, de rassemblements, de manifestations et de grève sur l'ensemble du territoire le 5 décembre 2024", ont-elles indiqué dans un communiqué publie le 14 novembre. Un accord a été trouvé pour organiser une mobilisation et s'opposer aux mesures souhaitées par le gouvernement et le ministre Guillaume Kasbarian concernant l'allongement du délai de carence de la fonction publique à trois jours, contre un actuellement.

Seul le syndicat FO ne s'est pas joint à l'appel et préfère à la place maintenir sa proposition de mener une grève de trois jours reconductible "au même moment que la grève des cheminots", soit le 21 novembre, a précisé le secrétaire général de l'UIAFP-FO, Christian Grolier, à l'AFP. "On va prendre le jeu du ministre au mot : trois jours de carence, trois jours de grève", disait déjà le syndicaliste après une réunion des organisations avec le ministre.

La Fonction publique comprenant plusieurs champs professionnels, les date de mobilisation pourraient toutefois se multiplier et la première branche à avoir annoncé une mobilisation est celle de la petite enfance à la date du mardi 19 novembre. Cela s'active aussi du côté de l'éducation nationale avec le dépôt d'une alerte sociale contre les suppressions de postes, sans pour autant d'appels à la grève, pour l'heure. Les professionnels du secteur de la santé et de l'action sociale ont en revanche déposé un préavis de grève reconductible en intersyndicale. Les policiers municipaux ont également déposé un préavis de grève vendredi, avec le Syndicat national de la sécurité publique.