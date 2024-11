Le match France - Israël perturbé ? Des mesures de sécurité drastiques et des craintes qui persistent

Les organisateurs de la manifestation ont d'ailleurs repris à leur compte des images des tifos soutenant la cause palestiniennes vus lors de précédents matchs, notamment celui vu dans les tribunes du PSG lors de la rencontre avec l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. "On ne joue pas avec le génocide" écrivent également les organisateurs s'opposant à la tenue du match entre la France et Israël.

18:30 - Des tribunes vides pour des raisons sécuritaires et politiques

Les billets du match France - Israël ont du mal à se vendre : sur les 80 000 places du Stade de France, seules 20 000 seront occupées demain soir lors de la rencontre selon les estimations de la Fédération française de football. Plusieurs raisons expliquent ce manque d'engouement à commencer par les craintes concernant des débordements et des violences en marge du match, des violences antisémites bien sur mais aussi des affrontements plus larges en réponse. Pour rassurer le public et par mesure de sécurité, le dispositif sécurisant le match qui était déjà conséquent a été revu à la hausse avec pas moins de 4 000 membres des forces de l'ordre en plus de 1 600 stadiers : soit plus 1 personnel censé maintenir la sécurité pour 3 supporteurs. Mais rien n'y fait les craintes persistent et les autorités israéliennes ont déconseillés aux Israéliens de se rendre à la rencontre.

Mais il y a aussi une raison politique avec le boycott du match par certains supporteurs. Un boycott organisé pour s'opposer à la politique israélienne et aux attaques menées par son armée dans la bande de Gaza et depuis quelques mois au Liban. Les frappes censées viser le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban ont fait énormément de victimes parmi les civils et l'ONU a dénoncé certains agissements comme pouvant être assimilés à des crimes de guerre. Pour ces mêmes raisons la tension est montée entre Emmanuel Macron et le Premier ministre Benyamin Nétanyahou.