Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 12 novembre 2024, 137 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour son nouveau tirage Euromillions, la FDJ propose une somme à laquelle il sera dure de dire non… Les résultats seront dévoilés dans cette page vers 21h30.

Et si le tirage Euromillions de ce mardi 12 novembre 2024 vous permettait de devenir millionnaire ? Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Attention, les participants devraient être nombreux ce mardi soir. 137 millions d'euros sont en jeu. Une somme pour le moins colossale, même pour un tirage Euromillions. Rappelons par ailleurs que ce jeu de hasard est proposé dans neuf pays, dont la France. Mais bonne nouvelle, peu importe la participation, vos chances restent les mêmes. Comptez une chance sur plus de 139 millions si vous pariez sur une combinaison classique de cinq chiffres et deux numéros étoile. Vous l'aurez compris, l'idéal est d'avoir un bon karma et ses étoiles bien alignées pour parvenir à trouver les résultats Euromillions gagnants !

Vous pensez qu'il sera trop difficile pour vous de l'emporter ? Sachez que le tirage du Loto, s'il propose certes un jackpot moins important, permet aux joueurs qui participent d'avoir nettement plus de chances d'en sortir vainqueur. Avec seulement cinq chiffres à trouver entre les 49, au lieu de 50 à l'Euromillions, et un numéro Chance, parmi 10, au lieu de deux numéros étoile sur 12 options, en ne jouant qu'une combinaison de base, un joueur a une chance sur un peu plus de 19 millions de trouver les bons résultats. C'est sept fois plus que s'il participe à l'Euromillions !