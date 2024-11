Météo : après la neige, changement radical de températures en France ce week-end !

Après un épisode neigeux, un important redoux va être ressenti ce week-end partout en France.

Ce jeudi 21 novembre, la neige a envahi l'Hexagone avec la dépression Caetano, juste après le retour du froid. Un beau manteau blanc est encore visible ce vendredi matin. Les températures restent basses, avec au lever du jour des températures négatives jusqu'à -3 degrés. Dans le quart nord-est, elles sont 3 à 4 degrés en-dessous des normales de saison. De belles éclaircies sont attendues dans la journée et s'élargiront progressivement sur une bonne partie du territoire.

Pour ce week-end, gros changement en perspective. "Un fort redoux se produira", annonce La Chaine Météo. Du sud de l'Aquitaine aux Alpes, une amélioration sera largement perceptible avec un temps doux et des éclaircies. A contrario, sur le tiers nord-ouest, le ciel restera gris avec du vent et de la pluie. Cependant, les températures commenceront à remonter. Le froid persistera tout de même dans l'est. On attend entre 1 et 12 degrés le matin et entre 3 et 17 degrés l'après-midi.

Dimanche, la douceur montera encore d'un cran. De 6 à 17 degrés sont prévus le matin et de 8 à 22°C l'après-midi. Les 20 degrés dépassés, La Chaine météo évoque "un petit air de printemps" à venir, seulement quelques jours après la tombée de la neige. En 48 heures, la France va connaitre un bond spectaculaire des températures. Alors qu'il fait 5 degrés ce vendredi à Paris, 16 degrés sont prévus pour dimanche. Alors qu'il fait actuellement 2 degrés à Troyes, 15 degrés sont annoncés 48 heures plus tard et les 8 degrés de Toulouse cet après-midi deviendront 17 dimanche. Une augmentation de températures de plus de 10 degrés en l'espace de deux jours va donc toucher plusieurs localisations.

Ce changement brutal s'explique par la dépression d'Islande. Lorsqu'un courant d'air froid est présent dans cette zone à très haute altitude, en redescendant, il se réchauffe et s'assèche, provoquant sur le territoire un temps plus doux. Il va donc chasser l'air polaire ce week-end.

Cette tendance va se confirmer en début de semaine prochaine, selon Météo-France. "Les températures, bien supérieures aux normales saisonnières en début de semaine, notamment sur le sud-ouest, devraient retrouver des valeurs proches des moyennes à partir du milieu de semaine", précise le site spécialisé.