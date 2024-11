Météo : des rafales de vent jusqu'à 120 km/h, ces neuf départements balayés par la tempête Bert

En lien avec la tempête Bert, neuf départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour "vents violents" ce lundi 25 novembre. Des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues.

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre, Météo France a placé neuf département du centre-est en vigilance orange pour "vent violents", jusqu'à 18 heures ce lundi. La Saône-et-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère et le Jura sont concernés. Les fortes rafales de vent sont liées à la dépression "Bert". "Le vent de sud-sud-est s'est bien renforcé sur les départements placés en vigilance orange", précise la station météorologique.

Ce lundi matin, les rafales de vent s'accélèrent et atteignent 100-110 km/h "notamment dans le Lyonnais, dans le secteur de Givors, jusqu'aux plaines du nord de l'Auvergne et la Saône-et-Loire, avec pour la vallée du Gier et les vallées de Haute-Loire des valeurs pouvant atteindre ou dépasser en pointe 120 km/h", indique Météo France dans son bulletin national.

D'autres départements bientôt concernés par la tempête Bert ?

Dans les Pyrénées, les vents devraient faiblir ce lundi en cours de matinée. Le Massif central sera concerné par cette dépression jusqu'en début d'après-midi. Enfin, le Lyonnais, la vallée du Gier et la Saône-et-Loir devront patienter jusqu'en milieu d'après-midi pour voir s'estomper les effets de la dépression Bert. La station a déjà relevé des rafales à 111 km/h à Clermont-Ferrand, 99 km/h au Puy Chadrac ou encore 91 km/h à Saint-Etienne.

Attention, Météo France prévient que les vents forts ne se limiteront pas aux départements placés en vigilance orange ce lundi. "L'incertitude persiste sur une extension géographique du phénomène pour de fortes rafales qui peuvent partiellement concerner une partie du Cantal", assure-t-on. Ce lundi matin, tous les trains entre Clermont-Ferrand et Paris ont été annulés par la SNCF. Les trains circulant entre les gares de Lyon, Saint-Etienne, Le Puy en Velay, Roanne, Montbrison et Roanne sont aussi concernés.