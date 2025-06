Cette plage est l'une des plus polluées de France, elle est située dans une région très touristique

Idéalement située sur la route des vacances, cette plage est pourtant à éviter.

A l'approche des vacances d'été, on part en quête de la plage parfaite pour piquer une tête, se prélasser sur le sable fin et s'adonner à de superbes photos destinées à être postées sur les réseaux... Mais a-t-on seulement songé à la qualité de l'eau dans laquelle on va s'immerger ? On ignore souvent qu'une eau polluée peut avoir des conséquences, allant d'une simple irritation cutanée à des problèmes de santé plus préoccupants tels que la gastro-entérite ou l'otite.

Chaque année, la qualité des eaux de baignade en France est contrôlée par les Agences Régionales de Santé (ARS) et fait l'objet d'un classement du ministère chargé de la santé sur le site Baignades, complété par l'initiative La belle plage géré par l'association Eau & Rivières de Bretagne. Leur classement 2025 sur la qualité de l'eau révèle que 4,5 % des plages françaises sont "à éviter". Parmi ces mauvais élèves, une plage d'une région extrêmement convoitée est chaque année pointée du doigt.

Cette plage qui reçoit continuellement une pastille rouge qui signifie "Site dont l'eau est de qualité insuffisante" par le ministère de la Santé et qui est notée 1779e sur 1858 selon le dernier classement La belle plage, est nichée entre la célèbre Côte de Granit Rose à l'est et la baie de Morlaix à l'ouest, en région Bretagne. Cette immense étendue de sable et de vasières longue de 4 kilomètres est pourtant fascinante avec ses grandes marées propices aux balades le long de la mer, au char à voile et à la pêche à pied.

Le paysage qui encadre la plage est tout autant séduisant, entre petits villages bretons et falaises. C'est aussi le point de départ ou de passage idéal du fameux GR34, plus connu sous le nom de Sentier des Douaniers.

Cette plage, c'est Le bourg nord à Saint-Michel-en-Grève dans les Côtes-d'Armor. Depuis des décennies, elle est gravement affectée par une pollution aux algues vertes. Elles envahissent la plage à chaque marée et en se décomposant, dégagent du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qui a déjà causé de nombreux accidents et continue de menacer la faune et les visiteurs. En 2009, un cheval y est décédé, provoquant l'effondrement de son cavalier sur la plage : un drame qui a durablement marqué les esprits...

Si l'objet de votre visite à Saint-Michel-en-Grève est de vous promener au grand air et de découvrir le charme authentique de la Bretagne, alors vous avez fait le bon choix (l'été, des paillottes et des crêperies ambulantes animent par ailleurs l'étendue de sable). En revanche, si le but est de piquer une tête, mieux vaut rebrousser chemin immédiatement !