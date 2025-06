Enfant HPI : ce signe avant-coureur doit être détecté entre 1 et 4 ans

Dès la petite enfance, un signe serait particulièrement révélateur de la possibilité qu'un enfant soit HPI.

Le concept de haut potentiel intellectuel (HPI) fait débat depuis plusieurs années. Il est souvent associé à un QI élevé : selon l'Organisation mondiale de la santé, cela correspond à un QI de plus de 130, ce qui représente environ 2% de la population. Des tests sont possibles pour évaluer ce potentiel, mais pour être pertinent, le bilan doit être fait par un spécialiste, souvent un psychologue clinicien ou un neuropsychologue. Un tel exercice coûte environ 200 euros en France.

Avant ces tests, certains signes avant-coureurs peuvent être détectés, même dès le plus jeune âge. Il ne s'agit pas seulement de capacités scolaires, le haut potentiel se décèle aussi dans les habitudes quotidiennes. Dans une étude publiée dans Elsevier, deux neuropédiatres espagnols Adrian Garcia-Ron et José Sierra-Vazquez ont répertorié des signes qu'un pédiatre peut utiliser pour identifier un enfant surdoué, notamment grâce aux informations fournies par les parents.

Le tout premier constat possible et tangible se fera au niveau du langage. Les enfants HPI peuvent notamment tenir une conversation dès 2 ans, alors qu'en général les enfants n'en sont qu'au stade des premières phrases courtes. La curiosité et les questions fréquentes sont également des signes qui doivent être relevés au plus tôt.

En grandissant et avant même les 4 ans, les enfants HPI peuvent montrer une orientation sociale vers les adultes, notamment en tenant des conversations, en voulant participer à des jeux... Ils aiment également résoudre des problèmes et comprendre des concepts abstraits.

Parmi les autres signes qui s'observent dans le développement de l'enfant, les experts mettent en avant l'apprentissage de la propreté dès 2 ans, alors que c'est plus souvent les tout débuts pour les autres. Les enfants HPI sont aussi souvent dotés d'une très bonne mémoire, que ce soit pour retenir les histoires ou les chansons.

Encore plus impressionnant, ils développent des capacités de lecture et peuvent réussir des puzzles difficiles pour leur âge, notamment de 20 pièces avant trois ans.

Il arrive toutefois que ces enfants HPI se sentent différents. Alors pour être acceptés par les autres, ils cachent leurs capacités. Ils peuvent aussi être amenés à s'ennuyer en classe. C'est pourquoi détecter et avoir connaissance des signes avant-coureurs est essentiel, pour ensuite faire passer des tests à l'enfant et s'adapter en conséquence. De cette manière, les potentiels problèmes personnels, sociaux et scolaires ont plus de chance d'être évités.