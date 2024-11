Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 29 novembre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour le dernier tirage Euromillions de la semaine, la FDJ proposait 17 millions d'euros. Les résultats sont connus...

Après l'euphorie du tirage Euromillions de mardi, l'ambiance n'était pas la même ce vendredi soir. Et pour cause, alors que 212 millions d'euros étaient en jeu en début de semaine, "seulement" 17 millions d'euros étaient sur la table ce vendredi. Et à en croire la répartition des gains, la chance n'a pas été au rendez-vous pour les Français. Ailleurs en Europe, jusqu'à 171 105,20 euros ont été remportés. Le plus gros gain empoché ce soir dans l'Hexagone s'élève, lui, à... 1 083,10 euros. De quoi tout de même retenter sa chance 433 fois ! En attendant, voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du 29/11/2024 8 - 17 - 18 - 29 - 43 Etoiles : 5 - 9

MyMillion : CJ 789 1845

Y aura-t-il prochainement des gros jackpots proposés par la Française des jeux ? Si la FDJ organise chaque lundi, mercredi et samedi un tirage du Loto avec une cagnotte de deux millions d'euros minimum, que deux tirages EuroDreams promettent chaque lundi et jeudi de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, et que chaque mardi et vendredi sont mis, au minimum, 17 millions d'euros au tirage Euromillions, la FDJ et ses homologues organisent de temps à autre des tirages exceptionnels pour casser la routine. Pour l'heure, aucun tirage de la sorte n'est annoncé. Mais il y a fort à parier que, comme chaque année , un Super Loto sera organisé le 25 décembre, voire le 31. Réponse d'ici quelques semaines...