Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 9 décembre 2024, 10 millions d'euros en jeu

LOTO. Non, vous ne rêvez pas ! La FDJ commence bel et bien la semaine en proposant une cagnotte 10 millions d'euros. Mais trouverez-vous les résultats du tirage Loto ?

Dix millions d'euros ! La semaine démarre sur les chapeaux de roues à la Française des jeux. Alors que le jackpot de base est de deux millions d'euros et le gros lot moyen remporté de cinq millions d'euros, ce sont donc 10 millions d'euros qui sont à gagner ce lundi 9 décembre 2024 au tirage du Loto. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Le tirage aura lieu aux alentours de 20h45-21 heures, les résultats seront délivrés dans la foulée, vers 21 heures ici même. En attendant, libre à chacun de tenter sa chance. La grille est vendue 2,20 euros.

Le saviez-vous ? La semaine s'annonce riche en émotion du côté de la Française des jeux et plus spécifiquement du Loto. En effet, en temps normal, trois tirages sont organisés chaque semaine : le lundi, le mercredi et le samedi. Il y en aura quatre cette fois-ci. Le quatrième aura lieu vendredi. Car vendredi, ce n'est pas n'importe quelle date : c'est un vendredi 13. Pour les uns, cette date est synonyme de malchance. Au contraire, pour d'autres, il s'agit d'une date particulièrement porte-bonheur. Treize millions d'euros seront mis en jeu pour l'occasion, ainsi que 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros, contre 10 codes en temps normal. La grille de base sera en revanche vendue 3 euros au lieu de 2,20 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance.