Ces 2 compliments anodins et souvent prononcés peuvent nuire au développement de l'enfant

Beaucoup de parents ont tendance à vanter les mérites de leurs enfants. Certains compliments, en apparence anodins, peuvent pourtant affecter leur estime de soi.

Les compliments sont censés encourager et motiver. Pour autant, ils ont parfois tendance à freiner l'autonomie et la capacité d'un enfant à relever des défis. "La louange, bien qu'elle soit douce à l'oreille, peut empoisonner l'esprit", déclarait déjà le philosophe Jean-Jacques Rousseau, sans prévoir l'écho de sa citation dans l'éducation moderne.

En grandissant, l'enfant emprunte une route compliquée, celle de l'autonomie. Bien évidemment, il n'est pas seul, ses parents et proches sont là pour lui servir de béquilles en lui inculquant des valeurs et des idées. Cette aide lui permet d'acquérir deux ressources fondamentales : l'estime de soi (s'aimer) et la confiance en soi (croire en ses capacités). Ensemble, elles favorisent sa résilience et sa capacité à entreprendre.

Mais comment lui apporter son soutien ? Selon Hiam Ginott, enseignant et psychologue, "un compliment comporte deux parties : ce qu'on dit aux enfants, et ce que les enfants à leur tour se disent à eux-mêmes. Nos mots doivent exprimer clairement ce que nous aimons et apprécions à propos de leurs efforts, de leur travail, ou de ce qu'ils ont accompli", explique-t-il dans son ouvrage "Entre parents et enfants".

© 123RF

C'est pourquoi, il vaut mieux éviter les compliments évaluatifs portant sur le physique, la personnalité ou le caractère. Prenons deux exemples très éclairants. Si vous répétez inlassablement à votre enfant "tu es le plus beau de tous", ce dernier établira un décalage entre le jugement subjectif de ses parents et celui des autres. Préférez donc un compliment plus factuel sur son énergie ou ses vêtements tels que : "tu es rayonnant aujourd'hui" ou "j'adore cette association de couleurs sur toi".

De même, évitez les "tu es tellement intelligente" lorsque votre enfant ramène une bonne note. Cela peut le pressuriser et lui donner l'impression que sa valeur dépend de cette qualité. Au contraire, si vous l'encouragez en disant : "je vois que tu as bien appris ta leçon et fait tous les exercices. Continue, c'est le meilleur moyen de réussir tes contrôles !", vous le rendrez plus persévérant sans pour autant l'enfermer dans une conception idéaliste.

Selon les expertes en éducation Catherine Gueguen et Carol Dweck, dont les travaux sont résumés dans Sciences Humaines, les compliments évaluatifs peuvent provoquer trois blocages : la dépendance à l'avis d'autrui, la sensibilité à la critique et le développement d'un esprit fixe (c'est-à-dire éviter de prendre des risques). Pour cette raison, il vaut mieux privilégier les compliments descriptifs, plus objectifs, indique Haim Ginott. "Nos paroles doivent êtres formulées de telle façon qu'un enfant ne manquera pas d'en tirer lui-même une conclusion réaliste au sujet de sa personnalité", conclut-il.