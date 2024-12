Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 12 décembre 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats EuroDreams du tirage de ce jeudi 12 décembre 2024 sont désormais connus. Avez-vous trouvé la combinaison gagnante du jour ?

Que fallait-il avoir joué pour remporter ce tirage EuroDreams ? Jeudi 12 décembre 2024, comme chaque lundi et chaque jeudi tout au long de l'année, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient à l'éventuel grand gagnant de remporter non pas un gros lot de plusieurs millions, mais une rente. En effet, contrairement au Loto ou à l'Euromillions, à l'EuroDreams le vainqueur reçoit son pactole sur plusieurs années, cinq pour les vainqueurs du rang deux, trente pour les grands champions. Le jackpot est toujours le même : 20 000 euros par mois pendant trente ans donc. Alors, avez-vous trouvé les résultats gagnants du jour ?

Tirage EuroDreams du 12/12/2024

3 - 5 - 21 - 24 - 27 - 30 et le N°Dream 1

Pour les amateurs de belles cagnottes, sachez que la Française des jeux organise demain, vendredi 13 décembre 2024, pas moins de deux tirages. En effet, outre le classique tirage Euromillions qui proposera 64 millions d'euros au grand vainqueur, en plus du million d'euros qui sera remis à l'un des participants dans l'Hexagone, grâce au My Million, la FDJ proposera un Super Loto à l'occasion du vendredi 13. Treize millions d'euros seront en jeu, ainsi que 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance.