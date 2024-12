Des experts conso alertent sur ces 5 produits à éviter pour les fêtes

Foodwatch alerte sur certains produits vendus en supermarché pour les fêtes, qui seraient des "arnaques à l'étiquette".

A Noël, les courses pour le repas sont l'un des moments clés où il ne faut pas se louper. Foodwatch, l'association qui milite pour "le droit à une alimentation saine, abordable, choisie et durable pour toutes et tous", a pour l'occasion décidé de soumettre aux votes des consommateurs sa "casserole d'Or". Avec ironie, elle vient "récompenser le produit de Noël dont le marketing abuse et induit les consommatrices et consommateurs en erreur". L'association a ainsi listé cinq produits qui seraient des "arnaques sur l'étiquette". Selon Foodwatch, cela peut concerner le prix, la liste d'ingrédients ou encore l'emballage.

Parmi eux se trouve un grand classique du repas de Noël : le foie gras. Et le produit pointé est le "bloc de foie gras de canard gastronomique" de Maison Monfort. Selon Foodwatch, le souci se trouve dans la composition du produit. Il y aurait du E250, soit du nitrite de sodium, qui présente un risque pour la santé, pouvant participer à "la formation de composés cancérogènes probables". Selon Le Parisien, la marque a répondu travailler à la recherche d'"alternatives efficaces" au nitrite.

Les produits épinglés par Foodwatch pour les fêtes © Foodwatch

Pour accompagner le foie gras, la marque Maison Delpeyrat propose une crème de vinaigre balsamique au poivre de Sichuan. Foodwatch ne recommande absolument pas ce mélange, mais cette fois-ci, c'est une question de prix. Le pot de 60 mL est vendu 4,50 euros, ce qui revient à 75 euros le litre. Un prix jugé bien trop élevé par l'association qui assure avoir trouvé un produit similaire deux fois moins cher. "Cette arnaque au prix, c'est un classique des fêtes dont on se passerait bien. Petits pots de confiture de figues ou d'oignon, de sel marin ou de citron : placés à côté du foie gras ou du saumon, ces produits coûtent souvent bien plus cher au kilo ou au litre que le reste de l'année ou dans leur rayon habituel", alerte l'association. Ce prix est justifié par la marque notamment par l'utilisation "du poivre du Sichuan".

Après l'entrée, place au plat. Pour cette étape, l'association appelle à éviter le "rôti aux morilles Maître Coq". L'arnaque identifiée par Foodwatch : les 0,3% de morilles, alors que l'emballage présente en premier plan de grosses morilles. Pour le dessert, les bouchées pâtissières Tipiak semblent une mauvaise idée. Leur composition pose problème : elles contiennent de l'huile de palme. "Bien moins chère que le beurre, l'huile de palme utilisée par l'industrie agroalimentaire est bien moins responsable sur le plan environnemental comme sur celui des droits humains, et n'est pas non plus l'huile végétale la plus recommandée pour la santé", détaille l'association.

Enfin, si le prix du chocolat est élevé cette année, il faudrait surtout éviter les escargots Lanvin noir à la saveur "framboise coeur praliné". La boîte dorée et l'escargot bien rosée peuvent donner envie, mais selon Foodwatch, il n'y a tout simplement pas une trace de framboise dans la liste des ingrédients.