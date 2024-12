Cyclone à Mayotte : 70% des habitants gravement touchés, Macron interpellé dès son arrivée

"S'il vous plaît, restez, ne partez pas trop vite sans nous avoir donné de solution" a demandé à Emmanuel Macron une Mahoraise, dès l'arrivée du chef de l'Etat sur l'archipel.

En direct

10:40 - Emmanuel Macron se rendra "dès cet après-midi" dans les zones les plus pauvres Emmanuel Macron a indiqué qu'il se rendrait "dès cet après-midi" dans les zones et quartiers les plus pauvres de l'île après avoir été interpellé par une habitante sur les conditions ahurissantes de vie dans les bidonvilles de Mayotte. "Les gens sont en train de mourir de soif. Ils sont en train de boire l'eau des flaques", indique-t-elle, des propos relayés par BFMTV.

10:36 - "L'eau va arriver" lance Emmanuel Macron depuis l'hôpital de Mamoudzou "L'eau va arriver" et le "réseau d'eau est en cours de rétablissement", a affirmé Emmanuel Macron lors de son arrivée à l'hôpital de Mamoudzou, ce jeudi. "Qu'est-ce que l'Etat aurait pu faire de plus ?", a-t-il lancé alors qu'une femme lui indiquait qu'elle ne pouvait plus travailler en raison du manque d'eau. "Beaucoup de gens" n'ont pas encore été recensés a aussi indiqué le président.

10:13 - L’A400M "entièrement" dédié à l'envoi d'eau en bouteilles vers Mayotte Mis à disposition par le ministère des armées, l'A400M a été "mobilisé entièrement" pour acheminer de l'eau embouteillée vers Mayotte à partir de ce jeudi 19 décembre, annonce le préfet de La Réunion, Patrice Latron dans un communiqué.

09:47 - La ministre de la Santé annonce le prépositionnement de 10 000 doses de vaccin contre le choléra Comme annoncé ce jeudi au micro de RTL par la ministre démissionnaire de la Santé, Geneviève Darrieussecq, le prépositionnement de 10 000 doses de vaccin contre le choléra est acté. "Il n’y a pas de cas de choléra aujourd’hui, mais je veux être dans l’anticipation", explique-t-elle. Elle a également assuré que le gouvernement allait acheminer de l'eau "en permanence" vers Mayotte. Un navire "arrive avec des conteneurs d'eau, dans les prochaines heures" depuis La Réunion, a-t-elle justement précisé ce matin.

09:17 - "S'il vous plaît, ne partez pas trop vite, on a besoin de vous" : une Mahoraise alerte Emmanuel Macron "Mayotte est démoli, on a besoin de vous (…) On est sans eau, sans électricité, il n'y a pas de robinet qui coule", "On n'est même pas à l'abri avec nos enfants (...) Ne partez pas trop vite, donnez des aides, pas des solutions mais des aides en urgences", réclame une mahoraise à Emmanuel Macron lors de son arrivée sur l'archipel, ce jeudi 19 décembre. "Je ne sais même pas ou vous allez dormir ce soir, il n'y a plus rien, il n'y a pas de toits à Mayotte (...) S'il vous plaît, restez, ne partez pas trop vite sans nous avoir donné de solution", indique-t-elle. "On sera là", lui a répondu le chef de l'Etat.

08:50 - "Merci des efforts qui ont été faits", lance Macron sur place Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte pour constater les dégâts après le passage du cyclone Chido sur l'archipel. Dès son arrivée à Mamoudzou, il a salué les forces de l'ordre présentes sur place et le personnel de l'aéroport. "Merci des efforts qui ont été faits dès que vous l'avez pu pour permettre les liaisons et assurer les rotations", indique-t-il.

08:36 - Première distribution d'urgence à Petite-Terre Du côté de Petite-Terre, les premières distributions d'urgence ont débuté après le passage du cyclone Chido. Ce mercredi, les habitants du quartier de l'Abattoir ont pu bénéficier de la première distribution de denrées (sardines, raviolis) et de bouteilles d'eau alors que le manque de vivres est bien présent. "On va manger ça aujourd'hui et ça demain, mais on ne va pas tout manger. Il faut y aller doucement", explique une sinistrée auprès de BFMTV. "Ce qui me préoccupe le plus, c'est la situation de mes enfants en bas-âge", concède une habitante au micro du média. Sur place, certains locaux n'ont pas mangé depuis plusieurs jours.

08:16 - Une loi d'urgence pour la reconstruction annoncée par Macron ? D'après le ministre démissionnaire des Outre-mer, François-Noël Buffet, le chef de l'Etat Emmanuel Macron pourrait annoncer une loi d’urgence pour la reconstruction de Mayotte. Elle pourrait notamment permettre d'accélérer les permis de construire sur l'île pour gagner du temps et reloger les habitants qui ne disposent plus de toits.

08:14 - Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte L'avion du président de la République vient de se poser à l’aéroport Marcel Henry à Mayotte, à bord d’un A330 rempli de 2 à 4 tonnes de Fret d’eau et de médicaments. Des membres des forces de secours sont également à ses côtés.

08:10 - Par décret, l'Etat bloque le prix des produits de grande consommation Le gouvernement français vient de décréter le blocage des prix des produits de grande consommation à Mayotte après le passage dévastateur du cyclone Chido, selon un décret publié au Journal officiel. Le décret porte sur l'eau minérale, les produits alimentaires en général, les piles, ainsi que les produits d'hygiène de première nécessité ainsi que ceux destinés à la construction ainsi que la nourriture pour animaux. Le dispositif entre en vigueur jusqu'au 18 juin 2025.

08:05 - Le programme d'Emmanuel Macron, attendu entre 10h30 et 12h Emmanuel Macron est attendu à Mayotte entre 10h30 et 12h heure locale, 8h30-10h heure de Paris. Il débutera par une "reconnaissance aérienne du territoire sinistré", avant de prendre la direction du centre hospitalier de Mamoudzou (CHM). "Il s'entretiendra à l'issue avec le personnel soignant et les patients pris en charge", précise l'Elysée. Il se rendra ensuite dans un quartier détruit, "au contact des services de secours", avant d'échanger "sur la situation de l'île avec les élus". Par la suite, il se rendra à Djibouti, pour partager le traditionnel repas de Noël avec les militaires français de l'étranger.

08:00 - L'état de "calamité naturelle exceptionnelle" activé" Le ministère des Outre-mer a annoncé l'activation de "l'état de calamité naturelle exceptionnelle", pour "permettre une gestion plus rapide et efficace de la crise et faciliter la mise en place de mesures d'urgence", pouvait-on lire dans un communiqué, mercredi soir. Destiné aux territoires ultramarins, ce dispositif d'une durée d'un mois renouvelable par périodes de deux mois est activé pour la première fois. Il permet notamment "d'alléger certaines procédures administratives" pour gagner du temps, a précisé le ministre des outre-mer démissionnaire, François-Noël Buffet.

18/12/24 - 23:46 - Au moins 500 agents de l'Education nationale mahoraise demandent à être rapatriés FIN DU DIRECT - Au moins de 500 enseignants et personnels de l'Education nationale de Mayotte demanderaient à être rapatriés de l'archipel, au moins temporairement, rapporte France Bleu. Cette donnée provient d'un document informel, issu d'une " indépendante menée par des enseignants", et souhaite "dentifier rapidement les personnels qui ne sont pas mis en sécurité afin de signaler les situations urgentes et les besoins d’aide immédiate". L'archipel compte 7.434 agents de l'Éducation nationale, qui enseignent à des élèves des premier et second degrés, indique le média.