Cyclone à Mayotte : 120 tonnes de nourriture doivent être distribuées, Macron attendu jeudi

08:18 - La logistique aérienne "va s'intensifier", assure le ministre des Outre-mer

"La logistique est en route et va s’intensifier encore", indique le ministre démissionnaire chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet sur Réunion La 1ère. Tous les jours, entre 4 et 5 avions militaires et de la sécurité civile, un A400M, deux CASA et bientôt deux Dash 8, assurent déjà des liaisons. La compagnie privée Air Austral assure également trois rotations entre La Réunion et Mayotte. Ce dispositif doit tenir jusqu'à la fin de la semaine. Au total, 1 500 civils et militaires seront déployés à Mayotte d'ici jeudi.