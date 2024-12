Météo des fêtes : beaucoup de départements sous la grisaille, les autres sous le soleil !

La semaine de Noël marque la fin des intempéries sur une grande partie du territoire. Dans ces régions, le soleil fait un retour remarqué.

Après un mois passé sous la grisaille et la pluie, le calme revient avec les fêtes. Ou presque. Dans certaines régions, la bruine a du mal à s'en aller. Pour cause, lundi, les améliorations se sont succédées avec lenteur. En montagne, les chutes de neige se poursuivent avec un blizzard accompagné de vents violents et un risque d'avalanche réévalué à la hausse qui complique l'accès aux stations de ski.

Dans le nord des Alpes, il devient fort voire maximal en raison de la dépression Enol qui s'est plongée ce lundi en Méditerranée, alimentée par un courant-jet d'altitude à près de 250km/h. Cette dépression est à l'origine d'un temps très agité sur le sud et l'est du pays jusqu'à lundi. En revanche, "au nord et à l'ouest, les éclaircies reviennent avant une nouvelle dégradation par la Bretagne et le retour de la pluie en début de soirée. Le vent de Nord-ouest accentue le ressenti froid", indique La Chaîne Météo.

Le jour du réveillon, ce redoux se précise avec le gonflement de l'anticyclone des Açores qui apporte un temps calme malgré d'épaisses grisailles. L'ouest n'est pas épargné par la bruine, à l'instar des Pyrénées, touchés par quelques pluies résiduelles dans la matinée. Dans la soirée cependant, votre repas de fête ne sera entravé par aucun phénomènes aggravants ou risques de verglas en plaine. Localement, seuls un léger brouillard et des bruines éparses pourraient handicaper vos trajets de retour.

Ce mercredi, jour tant attendu de Noël, les améliorations se poursuivent en Méditerranée avec du beau temps et une diminution des vents. Par ailleurs, dans les Alpes et le Jura, une neige éclatante et du soleil accompagneront vos fêtes. Un constat réjouissant considérant qu'avec le dérèglement climatique, les épisodes de neige sont beaucoup moins fréquents, en particulier en plaine, rappelle Météo France.

C'est donc sans surprise que "dans les régions de plaine et vallées du sud-ouest aux côtes de Manche, vous resterez sous une grisaille compacte qui laissera rarement passer les éclaircies. Un peu de bruine concernera encore le nord-ouest du pays", souligne La Chaîne Météo.

Jeudi et vendredi, le calme persiste sur l'ensemble de nos régions avec un temps magnifique en montagne et sur les bords de la Méditerranée. Dans le nord cependant, le ciel demeure très nuageux, voire menaçant. Les hautes pressions de l'anticyclone centrées sur la France empêcheront tout changement. Des gelées feront tout de même leur grand retour après la nuit de Noël en plaine dans l'est. Selon la Chaîne Météo, "cette tendance au refroidissement nocturne devrait s'amplifier et se généraliser à de nombreuses régions en fin de semaine ainsi que le week-end prochain".