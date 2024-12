Résultats du loto (FDJ) : le tirage du mercredi 25 décembre 2024, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto. La FDJ vous donne la chance de remporter la somme de 2 millions d'euros.

Ceux qui n'ont pas eu la chance de remporter un gain au grand loto de Noël hier ont une nouvelle chance de devenir millionnaires. La FDJ met en jeu 2 millions d'euros pour ce tirage du loto du mercredi 25 décembre. Un beau cadeau qui pourrait arriver, bien qu'en retard, sous le sapin. De quoi largement renflouer les caisses pendant les fêtes de fin d'année. En plus de la chance de remporter 2 millions d'euros, 10 gagnants remporteront 20 000 euros après un tirage au sort chez tous les participants.

Pour jouer, c'est très simple : rendez-vous en point de vente FDJ ou sur le site et l'application de la Française des Jeux et demandez un flash ou remplissez votre grille. Un flash et une grille simple vous coûteront 2,20 euros avec cinq numéros cochés et un numéro chance. Une grille multiple vous permet de multiplier vos chances de gain, mais coûte plus cher. Attention, si vous souhaitez jouer en point de vente physique, tenez compte des horaires d'ouverture en cette journée fériée.

Les résultats