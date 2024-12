Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 27 décembre 2024, 41 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez le résultat du tirage de l'Euromillions du 27 décembre. La FDJ vous donne la chance de remporter 41 millions d'euros.

2025 approche à grands pas, et pourquoi ne pas commencer l'année avec 41 millions d'euros en poche ? En jouant ce soir à l'Euromillions, vous vous offrez la chance de remporter cette somme exceptionnelle qui a de quoi changer votre vie. Faites enfin ce voyage dont vous rêvez, achetez cette voiture qui vous fait tant envie, déménagez dans la maison de vos rêves et faites plaisir à vos proches. Et si vous ne remportez pas le jackpot, il vous reste toujours la chance de devenir millionnaire grâce au tirage My Million.

Pour jouer, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente FDJ, pour remplir une grille ou demander votre flash. Vous devrez cocher 5 numéros sur 50 et 2 étoiles sur 12. Si tous les numéros sont bons, vous êtes millionnaire ! Pour augmenter vos chances de remporter le jackpot, vous pouvez aussi remplir une grille multiple, qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles, avec un prix d'achat un peu plus élevé. Attention, en cette semaine de fin d'année, les horaires d'ouverture de votre point de vente physique pourraient avoir changé.

Les résultats