Résultat de l'EuroMillions (FDJ) : le tirage du mardi 31 décembre 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroMillions du 31 décembre. Dix-sept millions d'euros sont à gagner en cette dernière journée de 2024.

Quoi de mieux pour terminer cette année 2024 que de remporter la somme de 17 millions d'euros ? Pour ce dernier tirage de l'année, la FDJ met en jeu cette somme exceptionnelle à l'EuroMillions. De quoi commencer 2025 avec un joli pactole vous permettant de réaliser vos rêves les plus fous et de voir l'avenir de manière sereine. Pourquoi ne pas commencer l'année avec un voyage ou un beau cadeau à vos amis ou votre famille ? En plus de ces 17 millions d'euros en jeu, un Français sera tiré au sort parmi tous les participants à My Million pour remporter un million d'euros. De quoi aussi commencer l'année sereinement.

Pour jouer, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux pour remplir votre grille ou acheter un flash. Vous devrez cocher cinq numéros sur cinquante et deux étoiles sur douze. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Une grille simple ou un flash vous coûtera 2,50 euros. Vous pouvez aussi augmenter vos chances de réussite en cochant plus de numéros avec une grille multiple, mais celle-ci vous reviendra plus cher, plus vous cocherez de numéros. Vous pouvez aussi vous rendre dans un point de vente FDJ. Attention tout de même aux horaires d'ouverture qui peuvent être différents en cette semaine de fêtes de fin d'année.

Les résultats