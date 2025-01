Des milliers de Français obligés de changer d'adresse, voici les villes concernées

Fusion, suppression des doublons, de nombreuses communes changent de nom en ce début d'année. Vous êtes peut-être concerné par cette modification dans votre adresse.

24 nouvelles communes ont vu le jour en France ce mercredi 1er janvier 2025, selon le Journal officiel. Leur apparition fait suite à des fusions de communes déjà existantes. Ces regroupements permettent de réaliser des économies en rassemblant des moyens humains et financiers. L'Ile-de-France vient, par exemple, de voir immerger sa deuxième plus grande commune avec 150 000 habitants. Elle est née de la fusion entre Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine en Seine-Saint-Denis.

Cugand-La Bernardière (Vendée), Saint-Jean-d'Hermine (Vendée), Pern-Lhospitalet (Lot), Caychax-et-Senconac (Ariège), Magnac-lès-Gardes (Charente), Aunac-sur-Charente (Charente), Eternoz-Vallée-du-Lison (Doubs), Bussus-lès-Yaucourt (Somme), Verdun-Ciel (Saône-et-Loire), Rives-de-Boutonne (Charente-Maritime), Saint-Martin-de-May (Calvados), Victot-en-Auge (Calvados), Sauzé-entre-Bois (Deux-Sèvres), Porte-de-Benauge (Gironde), Belles-Fontaines (Haute-Saône), Colombine (Haute-Saône), Saillans (Drôme), Val-d'Aguernon (Côtes-d'Armor), Les Deux-Rives (Puy-de-Dôme), Cap d'Astarac (Gers), La Côte-Saint-Didier (Loire), Solore-en-Forez (Loire) et Lunas-les-Châteaux (Hérault) font aussi partie des nouvelles arrivées.

Si certaines communes apparaissent, d'autres changent de nom. Depuis 1943, ce sont pas moins de 1387 communes françaises qui ont changé d'appellation. Les deux raisons qui permettent un tel changement sont "d'éviter un risque sérieux d'homonymie avec une ou plusieurs autres collectivités ou de rétablir une dénomination historique tombée en désuétude", comme l'explique le site gouvernemental collectivites-locales.gouv.fr.

© fabrikacrimea

Selon le Journal officiel, en ce début d'année 2025, plusieurs communes sont de nouveau concernées. Certaines cherchent à se différencier, d'autres reviennent à des graphies plus anciennes. Par exemple, Grigny dans le Rhône portait le même nom qu'une commune de l'Essonne, elle est donc devenue Grigny-sur-Rhône. Ainsi aussi, Rousset situé dans le département des Hautes-Alpes s'est transformé en Rousset-Serre-Ponçon, en référence au lac qui la borde, pour se différencier de son homonyme dans les Bouches-du-Rhône. De même pour les villes de Faux, de Le Vigan et de Roche qui précisent leur localisation dans leur nouveau nom : Faux-en-Périgord, Le Vigan-en-Quercy et Roche-en-Forez.

Saint-Christophe-sur-Dolaison en Haute-Loire se transforme en Saint-Christophe-sur-Dolaizon, non pas pour se différencier mais pour revenir à son orthographe originelle qui se rapporte à la rivière qui la traverse. Changement d'orthographe aussi pour Montcourt-Fromonville en Seine-et-Marne devenant Moncourt-Fromonville, qui correspond à son appellation sous la Révolution française. La commune Cheix a aussi décidé de retrouver en 2025 son ancien nom, qu'elle portait jusqu'en 1800, soit le Cheix-sur-Morge. Il faudra donc désormais veiller à mettre les bons noms de communes sur les enveloppes ou papiers administratifs.