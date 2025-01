Colère des agriculteurs : une reprise de la mobilisation ? Des blocages annoncés dès le 5 janvier

La Coordination rurale, qui réclame un rendez-vous avec le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture, annonce des blocages à Paris le 5 janvier.

Après avoir tenté, sans succès, d'obtenir un rendez-vous avec le Premier ministre François Bayrou et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, le syndicat de la Coordination agricole a confirmé l'organisation de blocages à Paris le 5 janvier.

"Ce sont des blocages ponctuels qui sont prévus", a précisé Véronique Le Floch, présidente de la Coordination agricole, lors de son intervention sur RTL ce vendredi 3 janvier au matin. Les détails concernant les lieux exacts de ces actions et leurs modalités pratiques restent à préciser.

"On n'a pas de réponse, il faut bien aller la chercher", a justifié Véronique Le Floch. La présidente garde l'espoir d'une réaction gouvernementale, notamment après le Conseil des ministres prévu ce vendredi 3 janvier. "On espère qu'il sera convaincu (...), si ce n'est pas avec sa ministre de l'Agriculture, au moins avec les autres ministres, pour nous donner de l'importance et répondre à nos questions", a-t-elle insisté.

La Coordination agricole réclame des mesures concrètes pour permettre à ses adhérents de continuer à exercer leur métier sans subir l'augmentation des coûts. Parmi les propositions phares figurent l'instauration d'un "bouclier énergétique" pour protéger les exploitants des hausses des coûts de l'énergie, ainsi qu'une révision du calcul des charges sociales qui pèsent lourdement sur les agriculteurs.

"On est pris en otage"

"On ne comprend pas. On est pris en otage par ces gens-là qui n'ont aucune considération pour nous", a déploré Véronique Le Floch, fustigeant l'attitude des responsables politiques. Elle accuse notamment le gouvernement de signer des accords internationaux au détriment des intérêts des agriculteurs français. "On passe au dernier rang à chaque fois", a-t-elle ajouté.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulier pour le monde agricole. Elle aura lieu deux jours avant le lancement de la campagne des élections pour les chambres d'agriculture, prévu pour le 7 janvier. Ce scrutin, qui se déroulera en ligne ou par correspondance du 15 au 31 janvier, permettra de redéfinir les rapports de force entre les syndicats agricoles et influencera directement les orientations des politiques locales et nationales en matière d'agriculture.