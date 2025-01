La neige arrive dans ces départements loin de la montagne, deux scénarios possibles

Les conditions météorologiques sont loin de s'apaiser cette semaine. Couvrez-vous entre ce mercredi et ce jeudi, la neige revient.

Vous ne risquez pas d'être épargné par le froid cette semaine encore. Les pluies verglaçantes de ce week-end et la dépression Floriane ont d'ores et déjà donné le ton à une reprise placée sous le signe de l'agitation. Ces conditions météorologiques tumultueuses ont favorisé un conflit de masses d'air, caractérisé par une dépression au large des côtes de la Manche, ce mardi.

En fin de journée, un redoux est attendu par le sud-ouest avec l'arrivée de pluies actives sur les 3/4 du territoire dans la nuit de mardi à mercredi. "Au nord de la Seine, l'air froid fait encore de la résistance avec un temps globalement sec", précise La Chaîne Météo.

Ce mercredi, la pluie continuera de tomber sur la majorité du pays, accompagnée d'un vent sensible venu du sud-ouest à 70 km/h dans le nord-ouest. Mais la situation est plus particulièrement sensible dans le nord de la France. "Sur l'extrême nord, le flux sera de secteur nord-est, puisque situé sur la partie haute de la dépression.

Dans cette occlusion, c'est l'air froid qui va s'engouffrer sur les Hauts-de-France. Au contact de la perturbation remontant du sud, de la neige pourrait tomber, en quantité, jusqu'en plaine près de la Belgique, puisque les températures resteraient proches de la barre des 0°C", selon les prévisions de La Chaîne Météo.

© La Chaîne Météo



Les modèles ont pour l'instant du mal à se mettre d'accord et proposent des scénarios divergents. En effet, l'instabilité de la dépression complique l'établissement de prévisions solides. Il suffit d'un décalage de quelques kilomètres pour que la situation change.

Dans l'immédiat, les modèles envisagent deux scénarios possibles concernant le risque de neige entre mercredi et jeudi matin. Le premier, le plus probable, soutient l'arrivée d'une pluie de flocons entre la Bretagne et le Grand-Est, avec la venue d'un air froid par le nord-est sur une partie de la moitié nord. Cet épisode neigeux est illustré sur la carte ci-dessus, elle s'étendrait du nord de Paris à la Belgique, mais s'intensifierait dans le Nord-Pas-de-Cas avec des températures plus froides, voire négatives.

"Dans cette situation, la neige pourrait tenir au sol et s'accumuler près de la Belgique", souligne La Chaîne Météo. Les départements concernés par une probabilité de plus de 80% de chute de neige en plaine sont : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l'Oise, les Ardennes, l'Eure et une partie du Calvados et de l'Aisne.

La Chaîne Météo prévoie des accumulations possibles "de 5 à 10 cm sur les plateaux picards jusque vers l'Artois, d'ici au début de matinée de jeudi". "Un risque de verglas non négligeable est également présent en tout début de matinée de ce jeudi", écrit aussi l'institut, qui redoute aussi des jusqu'à 50-60 mm de pluie sur le Morbihan et des sols saturés et des cours d'eau en hausse.

Dans le deuxième scénario, moins probable, l'air doux majoritaire jusqu'au nord de la capitale, restreindrait le conflit neigeux à la partie la plus au nord du pays. Si vous voulez voir l'or blanc tomber à coup sûr, il est recommandé de se rendre dans les Hauts-de-France où la neige sera bien là dans une partie du Nord et du Pas de Calais.