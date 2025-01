Résultat Loto (FDJ) : le tirage du lundi 6 janvier 2025, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Trouver les résultats du Loto du jour ne sera pas une mince affaire. Mais qui sait, peut-être y aura-t-il un grand gagnant ? Réponse à l'heure du tirage.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Quid de la suite de la semaine ? Malheureusement, après l'euphorie du mois de décembre, avec ses tirages exceptionnels du Vendredi 13, de la Saint-Sylvestre ou encore le Grand Loto de Noël, le mois de janvier s'annonce, disons-le, plus calme. Pas de Super Loto en perspective, si l'on s'en réfère au site de la Française des jeux. Les amateurs de belles cagnottes devront compter sur l'absence de vainqueur durant plusieurs tirages pour espérer voir le jackpot grossir, avant, peut-être, un grand tirage pour la Saint-Valentin ? La FDJ a en effet pris l'habitude ces dernières années d'organiser un beau tirage pour la fête des amoureux du 14 février. Pour l'heure, aucune annonce ne confirme la tenue d'un tel événement en 2025, mais prenons les paris !