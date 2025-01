Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 7 janvier 2025, 39 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Trouverez-vous les résultats ?

Avec trente-neuf millions d'euros en jeu au tirage Euromillions de ce mardi 7 janvier 2025, les joueurs devraient être quelques-uns à tenter leur chance. Les participants ont jusqu'à 20h15 pour parier sur la combinaison de leur choix. Pour ceux qui se poseraient la question : le 1 - 2 - 3 - 4 - 5 et les numéros étoile 6 - 7 ont autant de chance de sortir au moment du tirage que les résultats Euromillions suivants ou toute autre combinaison d'ailleurs : 23 - 1 - 34 - 50 - 46 et numéros étoile 9 - 3. Si vous pariez sur une seule combinaison classique, vos chances de trouver la combinaison gagnante du jour seront de l'ordre d'une sur plus de 139 millions. Mais comme le feront remarquer les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien !

Pour la suite de la semaine, un tirage Loto est prévu demain, mercredi 9 janvier. Au programme : cinq millions d'euros seront mis sur la table. Les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance moyennant 2,20 euros. Jeudi, un nouveau tirage de l'EuroDreams permettra peut-être à l'un des participants de devenir rentier en remportant 20 000 euros par mois pendant les trente prochaines années. Enfin, vendredi un nouveau tirage Euromillions sera organisé, et samedi, la Française des jeux proposera un troisième et dernier tirage Loto pour cette semaine.