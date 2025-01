Météo : fini les perturbations, le soleil revient mais certains départements seront plus chanceux que d'autres

Après une semaine très perturbée, le soleil va faire son retour ce week-end dans de nombreux départements.

Ce vendredi matin, des écarts impressionnants de températures ont été constatés en France. Il faisait très froid dans le Nord-Pas-de-Calais, avec un record de -10°C à Bourthes alors qu'en Corse, les 19 degrés ont été atteints à Bastia. La France se situe actuellement dans une zone de conflit entre l'air froid venu du nord et un air plus doux d'origine océanique au sud, provoquant ces importants écarts de températures.

La semaine a globalement été perturbée avec du vent, de la pluie et même de la neige. Ce vendredi est le dernier jour de la perturbation, touchant encore principalement l'ouest et le centre. Dès ce vendredi après-midi, les précipitations faiblissent et la pluie remplace la neige. Des éclaircies se dessinent sur les Hauts-de-France et l'Alsace.

Samedi, la perturbation ne concernera plus que le sud-ouest. Le matin, au nord, de la grisaille et du froid se manifesteront avec quelques gelées, annonce La Chaine Météo. Les températures seront comprises entre -4 et 14°C. Le soleil gagnera du terrain samedi après-midi. De belles éclaircies seront perceptibles dans la moitié nord du pays, chassant les nuages, ainsi qu'au sud-est. Seule la frontière pyrénéenne connaitra encore des averses mais qui finiront par s'évacuer dans la soirée pour parvenir à un temps calme et sec généralisé. Météo-France a tout de même placé 7 départements en vigilance orange crues pour samedi : la Seine-Maritime, l'Oise, le Val-d'Oise, l'Eure, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine et le Maine-et-Loire.

Avec le renforcement de l'anticyclone britannique, c'est un temps sec et froid qui est annoncé dimanche sur les 3/4 du pays. Les températures perdront 1 à 2 degrés. Du brouillard givrant sera présent le matin au nord de la Loire et dans le Centre. Météo-France dessine un dimanche après-midi plutôt ensoleillé sur l'ensemble du territoire. De quoi faire du bien à tout le monde.

Un week-end qui semble annoncer le temps prévu pour la semaine prochaine comme le précise Météo-France : "Conditions anticycloniques hivernales associées à un temps calme et sec. Les températures minimales devraient rester inférieures aux normales de saison, les maximales proches des normales voire légèrement supérieures au sud".