Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 10 janvier 2025, 52 millions d'euros

EUROMILLIONS. Nouveau tirage, nouvelle cagnotte ! Ce vendredi, 52 millions d'euros sont en jeu à l'Euromillions. Trouverez-vous les résultats ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 52 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Avec une chance sur plus de 139 millions de remporter le tirage Euromillions, certains se demanderont sûrement s'il existe des astuces pour avoir davantage de chance de remporter le jackpot. Réponse : oui, mais... Pour augmenter ses chances de trouver les résultats Euromillions, un joueur peut tenter de jouer plus qu'une seule combinaison. Il peut aussi, sur une même grille, cocher davantage que les cinq chiffres et deux numéros étoile nécessaires pour former une combinaison. Mais attention, le prix de la grille sera revu à la hausse en conséquence et ce n'est pas 2,50 euros qui lui seront demandés, mais parfois plusieurs dizaines, voire centaines d'euros !