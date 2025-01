Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 14 janvier 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions du jour a-t-il fait de vous un heureux milliardaire ? Retrouvez tous les résultats sur notre page.

Les 62 millions d'euros mis en jeu ce mardi 14 janvier 2025 par la Française des jeux et ses homologues n'ont pas été remportés. Le tirage Euromillions vient de livrer ses résultats du jour. Et la répartition des gains est formelle : les plus gros vainqueurs n'ont atteint que le rang numéro deux. Cela signifie qu'ils ont réussi à trouver les cinq bons chiffres de la combinaison gagnante, mais seulement un des deux numéros étoile. Une grille validée en France est donnée gagnante à ce rang, six autres dans les huit autres pays européens qui participent également au tirage Euromillions. Leurs propriétaires empochent ainsi 95 604,50 euros. Faites-vous partie des élus ? Voici le résultat Euromillions :

Tirage du 14/01/2025 18 - 20 - 29 - 41 - 48 Etoiles : 5 - 9

MyMillion : PK 626 8865

Pour la suite de la semaine, les amateurs de jackpot pourront compter mercredi sur un tirage Loto. Au programme : huit millions d'euros et 10 codes permettant chacun d'empocher 20 000 euros. Un tirage classique, quoi que la somme de huit millions d'euros représente une belle cagnotte pour ce jeu de hasard. En effet, la cagnotte moyenne remportée y est de cinq millions d'euros. Quoi qu'il en soit, jeudi, le tirage EuroDreams promettra une nouvelle fois aux participants de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Vendredi, un nouveau tirage Euromillions sera organisé. La semaine se terminera avec un troisième et dernier tirage Loto samedi.