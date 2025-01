Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 20 janvier 2025, 10 millions d'euros en jeu

LOTO. Avec 10 millions d'euros en jeu ce lundi soir, la semaine commence bien à la FDJ. Mais trouverez-vous les résultats du tirage Loto ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Pour la suite de la semaine, la Française des jeux proposera demain un tirage Euromillions de 86 millions d'euros. Les amateurs de grosses cagnottes peuvent dès à présent tenter leur chance. Il leur en coûtera 2,50 euros. Mais gardons en tête que si le jackpot est nettement plus attractif au tirage Euromillions, le remporter est statistiquement bien plus difficile. En effet, au Loto, il existe un peu plus de 19 millions de combinaisons possibles. Un joueur, en ne pariant que sur une combinaison, a donc une chance sur plus de 19 millions de trouver les résultats. C'est une sur plus de... 139 millions à l'Euromillions ! Mais comme le feront remarquer les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien !