Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 23 janvier 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a-t-il fait un grand vainqueur ce jeudi 23 janvier 2025 ? Les résultats sont à découvrir sans plus attendre.

Le tirage EuroDreams a rendu son verdict. Ce jeudi 23 janvier 2025, personne n'est malheureusement parvenu à parier sur les bons résultats, ni en France ni dans un des autres pays européens qui participent également au tirage EuroDreams. En revanche, deux grilles ont correctement été cochées des six chiffres, seul le numéro Dream n'était pas le bon. Leurs propriétaires pourront ainsi recevoir 2 000 euros par mois pendant les cinq prochaines années. En France, les plus gros vainqueurs du tirage du jour empochent 97,80 euros. Êtes-vous l'un d'eux ? Voici les résultats EuroDreams :

Tirage EuroDreams du 23/01/2025 :

7 - 12 - 20 - 24 - 25 - 37

Le N°Dream 2

La fin de la semaine s'annonce par ailleurs riche en émotion du côté de la Française des jeux. En effet, demain, vendredi 24 janvier, les participants du tirage Euromillions pourront espérer remporter jusqu'à 98 millions d'euros ! Une somme colossale qui changera, à coup sûr, la vie de n'importe quel vainqueur ! Pour la suite de la semaine, le tirage Loto de samedi proposera lui aussi une somme alléchante, du moins pour le Loto, puisque 11 millions d'euros seront mis en jeu. Si cette cagnotte est presque 10 fois moins importante que celle proposée au tirage Euromillions, gardons en tête qu'en ne jouant qu'une combinaison au tirage Loto, vos chances de parier sur le résultat gagnant sont de l'ordre d'une sur plus de 19 millions, contre une sur plus de… 139 millions à l'Euromillions. En somme, vous avez sept fois plus de chance de remporter une cagnotte 10 fois moins importante en jouant au Loto, ou sept fois moins de chance de gagner un jackpot 10 fois plus important si vous optez pour le tirage Euromillions. À vous de choisir !