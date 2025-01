Inondations en Bretagne : trois départements en vigilance rouge, les prévisions inquiètent

Trois départements restent placés en vigilance rouge et quatre en alerte orange pour "crues" ce mercredi 29 janvier. En marge de la dépression Ivo, de nouvelles pluies importantes sont attendues aujourd'hui en Bretagne.

Les inondations devraient se poursuivre dans le nord-ouest de la France mercredi 29 janvier avec le passage de la tempête Ivo. Météo France a d'ailleurs étendu la vigilance rouge pour "crues" à trois départements : le Morbihan et la Loire-Atlantique se sont ajoutés à l'Ille-et-Vilaine qui est en proie à d'intenses pluies et d'importantes inondations depuis le passage de la tempête Eowyn le week-end dernier. Le département breton a même observé des crues inédites avec des niveaux "exceptionnels observés sur la Vilaine et la Seiche".

Dans son point de 6 heures, ce mercredi, Météo-France confirme qu'une "dépression nommée "IVO" circule au large de la Bretagne apportant de nouvelles pluies et de fortes rafales de vent sur le nord-ouest du pays", même s'il n'est "pas envisagé d'aggravation du niveau de vigilance pour l'instant", précise la station météorologique. Outre les vigilances rouges, quatre autres départements sont en alerte orange pour "crues" : le Calvados, l'Orne, la Mayenne, le Maine-et-Loire. Attention, "pour le paramètre Pluie sur le Finistère et le Morbihan", Météo France prévient qu'une "aggravation du niveau de vigilance est possible", en fin de journée ce mercredi.

Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h dans le Finistère

Dans la matinée, une nouvelle vague pluvieuse envahit la façade atlantique et le quart nord-ouest. "Le temps pluvieux s'étend en journée sur la Normandie puis jusqu'aux frontières belges en soirée et la nuit suivante. Les pluies les plus marquées remontent au nord de la Seine et près de la Manche", indique Météo-France.

En revanche, "en fonction de l'évolution de la position de la dépression en fin de journée de mercredi, une aggravation du niveau de vigilance est possible pour le paramètre "vent" sur le Finistère et pour le paramètre "pluie" sur le Finistère et le Morbihan. Il convient donc de se tenir informé de l'évolution de la carte de vigilance. En effet, le vent de secteur sud redevient fort sur l'ouest du pays avec des rafales de 70/90 km/h sur les côtes atlantiques et de la Bretagne. En soirée, le vent vire au secteur nord sur la Bretagne avec des rafales de 90/110 km/h sur le Finistère.