Inondations en France : trois départements en rouge et de la pluies en vue, d'autres alertes à venir ?

Trois départements sont placés en vigilance rouge pour "crues" France par Météo et quarte autres sont, pour l'heure, en vigilance orange ce mardi 28 janvier. Des averses sont attendues dans la journée avant le passage d'une troisième dépression qui risque d'aggraver la situation.

Les inondations se poursuivent dans le nord-ouest de la France ce mardi 28 janvier. Météo France a d'ailleurs étendu la vigilance rouge pour "crues" à trois départements : le Morbihan et la Loire-Atlantique se sont ajoutés à l'Ille-et-Vilaine qui est en proie à d'intenses pluies et d'importantes inondations depuis le passage de la tempête Eowyn le week-end dernier. Le département breton a même observé des crues inédites avec des niveaux "exceptionnels observés sur la Vilaine et la Seiche". Les inondations sont d'une ampleur inédite depuis 40 ans et vont mettre du temps à se résorber : "La décrue sera lente et ne commencera probablement pas avant mercredi", précisait lundi la maire de Rennes, Nathalie Appéré, dans un communiqué. Outre les vigilances rouges, quatre autres départements sont en alerte orange pour "crues" : le Calvados, l'Orne, la Mayenne, le Maine-et-Loire.

La situation ne doit pas, ou alors peu, s'améliorer dans les prochaines heures. De nouvelles averses sont attendues ce mardi sur le nord-ouest du pays, notamment la Bretagne, "mais les cumuls devraient rester assez faibles" et limiter leur impact sur les crues prévient l'agence Vigicrues. En Ille-et-Vilaine, les niveaux d'eau doivent "se stabiliser et s'orienter légèrement à la baisse en fin de journée", notamment sur la Seiche et la Vilaine médiane. Mais ailleurs, la propagation de la crue risque de faire atteindre à la Vilaine aval "des niveaux exceptionnels [...] à partir de la nuit de mardi à mercredi". Les crues continuent de se propager en Normandie et sur les Pays de la Loire avec l'Orne et l'Oudon, mais l'agence météorologique ne prévoit pas "d'aggravations significatives" pour la journée de mardi.

Les inondations renforcées par une nouvelle tempête ?

Après Eowyn et Herminia, une nouvelle tempête approche via le sud de l'Atlantique. La dépression Ivo pourrait toucher le nord-ouest de la France dans la journée de mercredi et apporter "un nouvel épisode pluvieux" qui "en fonction de la localisation des plus fortes précipitations" pourrait entrainer "une aggravation de certaines crues en cours". Les vigilances rouges et oranges actives ce mardi sont pour l'heure maintenues pour la journée du mercredi 29 janvier.