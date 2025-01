Ces sodas très consommés ne doivent pas être bus, la liste des produits concernés par un rappel

Un rappel massif a été déclenché sur de grandes marques de sodas. Ils ne doivent pas être consommés.

Ce lundi 27 janvier, un important rappel de produits de grande consommation est tombé. Il concerne des sodas vendus en France et en Europe ayant une teneur trop élevée en chlorate, pouvant ainsi dépasser le seuil défini par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qu'une personne peut ingérer en 24 heures sans effet sur sa santé. Le chlorate peut se retrouver dans l'alimentation suite à l'utilisation de désinfectants au chlore dans le traitement de l'eau et dans la transformation des aliments.

"Un apport élevé de chlorate sur une seule journée pourrait être toxique pour l'homme, car il peut limiter la capacité du sang à absorber l'oxygène, entraînant ainsi une insuffisance rénale", indique l'EFSA dans un avis de 2015. Une exposition à long terme peut provoquer de potentiels problèmes de santé chez les enfants, particulièrement ceux en carence en iode.

"Sur notre site de production à Gand, nous effectuons des tests dans le cadre de nos procédures de contrôle et de notre conformité réglementaire. Ces contrôles ont permis d'identifier des niveaux élevés de chlorate", a expliqué à l'AFP Coca-Cola Europacific Partners Belgium, qui s'occupe de l'embouteillage du groupe pour le marché européen. L'entreprise a également assuré que le "risque pour le consommateur est très faible".

Les canettes et bouteilles en verre rappelées

La "majorité des produits" auraient déjà été retirés des rayons. Ils ne doivent surtout pas être consommés et seront remboursés en les ramenant en point de vente. Pour savoir si un produit est concerné, il suffit de regarder les premiers chiffres et lettres du code qui se trouve en dessous des canettes ou sur le col ou l'étiquette des bouteilles en verre. Ceux qui font l'objet du rappel portent "un code de production allant de 328 GE à 338 GE".

Le rappel concerne des canettes et bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, en vente depuis novembre, comme liste l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Les déclinaisons "zéro" ou "light" sont aussi touchées, à l'inverse des sodas en bouteille en plastique ou en fontaine. La Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Luxembourg sont concernés en plus de la France. Il faut donc bien vérifier ses placards.