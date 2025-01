Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 28 janvier 2025, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Tentez de remporter 17 millions d'euros ce mardi 28 janvier en jouant à l'Euromillions (FDJ) ! Le résultat du tirage sera connu vers 21h05.

Ce mardi 28 janvier, la FDJ vous propose de tenter de remporter 17 millions d'euros en jouant à l'Euromillions ! Vous avez jusqu'à 20h15 (heure de la métropole) pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des jeux ou directement sur son site internet.

Une chance sur 139 millions

Décrocher le jackpot de l'Euromillions, c'est un véritable coup de maître : la probabilité de rafler le gros lot est d'une sur 139 millions. Pourtant, la tentation reste forte, car le montant moyen de la cagnotte avoisine 49,3 millions d'euros si vous devinez les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si une étoile manque à l'appel, le gain dégringole à une moyenne de 470 300 euros, avec une chance sur 6,9 millions de l'emporter. Avec 5 bons numéros mais aucune étoile, on parle plutôt de 80 000 euros en moyenne, pour une probabilité d'une sur 3 millions. Les gains diminuent encore avec 4 bons numéros et 2 étoiles, atteignant environ 4 800 euros (une chance sur 621 000). Pour espérer ne serait-ce qu'une somme modique, il faut deviner au minimum 2 numéros corrects ou un bon numéro accompagné de deux étoiles, mais les gains dépassent rarement quelques euros dans ces cas-là.

Outre l'Euromillions, la Française des Jeux propose plusieurs tirages hebdomadaires. Chaque lundi, mercredi et samedi, le Loto offre un jackpot démarrant à 2 millions d'euros pour une mise minimale de 2,20 euros. Les lundis et jeudis, le tirage EuroDreams promet jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trois décennies. Enfin, les mardis et vendredis, c'est au tour de l'Euromillions de mettre en jeu un minimum de 17 millions d'euros. Les joueurs peuvent valider leurs grilles jusqu'à 20h15 le jour du tirage.