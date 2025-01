Des Gaulois retrouvés enterrés dans une position étrange à Dijon : l'énigme qui défie les archéologues

Les archéologues annoncent une découverte d'envergure. Seulement douze sites de ce type ont été découverts par le passé.

L'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) a révélé que treize sépultures exceptionnelles de Gaulois, datant de 300 à 200 avant notre ère, ont été découvertes à Dijon. Ces sépultures sont particulièrement remarquables car les défunts étaient enterrés en position assise, relate Ouest France ce 28 janvier.

Deux fouilles réalisées dans les années 1990, dans la rue Turgot au cœur de Dijon, avaient déjà révélé des traces d'occupations datant de la fin de la période gauloise et de l'Antiquité. Cependant, de nouvelles fouilles préventives effectuées au même endroit entre octobre et décembre ont permis de découvrir treize Gaulois enterrés dans des fosses circulaires en position assise, "le dos en appui contre la paroi orientale de la fosse, le regard vers l'ouest", selon un communiqué de l'Inrap.

"Leurs bras reposent le long du buste, les mains posées à proximité du bassin ou des fémurs. Leurs jambes sont très fléchies, souvent de façon asymétrique", détaille le communiqué.

Une "découverte d'envergure"

Ces sépultures sont issues de la Protohistoire, cette période de transition entre la Préhistoire et l'Histoire, et restent peu fréquentes. "C'est une découverte d'envergure, puisqu'il n'existe qu'une cinquantaine d'individus inhumés de cette manière en France et en Suisse", répartis sur une douzaine de sites (neuf en France et trois en Suisse), souligne l'Inrap, en se réjouissant d'autant plus que l'état de conservation des squelettes est satisfaisant.

Il est connu que ces fosses sont situées près d'habitations aristocratiques, voire de sanctuaires ou de lieux de culte, loin des nécropoles. Le fait que les corps soient positionnés de la même façon (une orientation identique, la disposition soigneuse descorps) évoque les représentations en pierre ou en métal de personnages de l'époque.

L'Inrap se questionne : "ces inhumations évoquent une pratique vraisemblablement destinée à des sujets particuliers : s'agit-il de membres issus de familles dominantes, de guerriers, d'ancêtres, d'individus liés à la sphère politique ou religieuse ? ". Mis à part un brassard, aucun objet n'a été retrouvé avec ces dépouilles.

L'équipe d'archéologues devra désormais étudier les ossements. Sur les douze autres sites déjà répertoriés, toutes les dépouilles étaient adultes et du sexe masculin (lorsqu'il a été possible de l'affirmer).