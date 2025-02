Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 10 février 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Premier tirage Loto de la semaine, premier gagnant ? Retrouvez tous les résultats du jour.

Fin du suspense. Alors que sept millions d'euros étaient mis en jeu ce lundi 10 février 2025, la Française des jeux vient de dévoiler le résultat Loto. Le tirage avait en effet lieu peu avant 21 heures. Et bonne nouvelle pour les participants, il y a bien eu un grand gagnant ce lundi ! Si un joueur repart ainsi avec la coquette somme de sept millions d'euros en poche, une autre grille a également permis à un participant de remporter 155 559,50 euros. Visiblement, le tirage Loto de ce lundi était propice à la victoire et les chiffres qui constituent les résultats en auront inspiré plus d'un ! Voici la combinaison gagnante :

Tirage du 10/02/2025 2 - 12 - 29 - 39 - 44 N Chance 6

Joker+ 9 833 280

Option 2nd tirage : 3 - 17 - 18 - 28 - 39

10 codes gagnants : B 0598 5372 - F 2040 6076 - F 3563 3390 - H 3551 6326 - H 5291 9784 - K 6067 1581 - M 4141 2091 - M 9581 8008 - W 7404 0663 - W 7407 1428

Avec sept millions d'euros mis en jeu ce lundi, on était au-dessus de la cagnotte moyenne remportée à ce jeu de hasard. Toutefois, on était loin du jackpot de la Saint-Valentin que la Française des jeux proposera vendredi. Pour l'occasion, la FDJ mettra en jeu un gros lot de 13 millions d'euros. Mais elle offrira également la possibilité à cinquante joueurs de repartir avec 20 000 euros chacun, grâce aux codes Loto tirés à cette occasion. Attention, la grille sera légèrement plus chère qu'en temps normal. Comptez 3 euros pour cinq chiffres et un numéro Chance, contre 2,20 euros habituellement. Il est possible de tenter sa chance sans plus attendre...