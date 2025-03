Devenir réserviste oui, mais pour quelles missions et quel salaire ?

Emmanuel Macron a encouragé les Français à s'engager en tant que réservistes auprès des armées, de la gendarmerie et de la police. Une activité rémunérée qui peut amener à être mobilisé sur des missions diverses.

"La patrie a besoin de vous, de votre engagement", a déclaré Emmanuel Macron aux Français lors de son allocution du 5 mars 2025. Une façon d'inciter davantage de citoyens à rejoindre la réserve opérationnelle militaire à l'heure où "la menace [russe] revient à l'est". Le ministre des Armées évoque lui aussi, régulièrement, l'augmentation du nombre de réservistes dans les armées, la gendarmerie et la police avec un objectif : compter 160 000 réservistes d'ici à 2030, soit deux fois plus que les 84 000 réservistes actuellement engagés.

L'armée de Terre, l'armée de l'Air et la Marine nationale recrutent des réservistes qui, une fois engagés, doivent pouvoir être mobilisés sur des missions diverses listées par le ministère des Armées : des missions de combat opérationnelles sur le territoire national ou hors de France ; des missions de protection et de résilience du territoire national avec la défense de sites militaires et civils lors d'opérations Sentinelle ; des missions de compétence sur un domaine d'expertise ; et des missions de rayonnement pour renforcer le lien entre la nation et les armées.

Des grandes lignes communes aux trois armées, auxquelles s'ajoutent des missions plus spécifiques aux besoins de chaque corps militaire. "L'armée de Terre cherche vraiment des militaires à temps partiel, qui permettent soit d'augmenter des régiments à faible préavis ou remplacer des pertes, là aussi dans un temps très court. La Marine et l'armée de l'Air n'ont pas ces enjeux mais ont besoin de profils plus techniques, de spécialistes", explique le réserviste Stéphane Audrand au Parisien.

Le recrutement de réservistes et l'attribution des missions se fait donc en fonction du profil de chaque candidat, notamment son niveau d'étude, ses compétences particulières, et un éventuel passé militaire sachant qu'avoir déjà eu une expérience dans les armées n'est pas obligatoire. Des étudiants peuvent enfin être recrutés pour des missions opérationnelles de terrain ou logistique dans les armées de Terre et de l'Air ou membre d'équipage dans la Marine. Les personnes plus qualifiées peuvent obtenir des grades (militaire du rang, sous-officier ou officier) et se voir attribuer des missions correspondantes. Enfin, les personnes présentant des diplômes d'université, de grandes école ou des compétences spécifiques et des expertises peuvent rejoindre des unités particulières comme le renseignement, la communication, l'ingénierie, les ressources humaines, la logistique ou encore le pilotage pour les besoins spécifiques de l'armé de l'Air ou encore la plongée dans la Marine. Chaque armé précise les offres ouvertes aux réservistes en précisant les compétences nécessaires et la durée de l'engagement.

Outre les armées, la gendarmerie et la police recrutent des réservistes. Dans ces secteurs, les missions diffèrent et répondent à trois principales catégories : des missions de sécurisation, de lutte anti-terroriste et de police judiciaire pour appuyer lors des enquêtes.

Des missions rémunérées

Les membres de la réserve opérationnelle militaire sont rémunérés pour leur engagement. Les réservistes signent des contrats pouvant aller de 1 à 3 ans et jusqu'à 5 ans maximum, renouvelables. Ils sont mobilisables sur des activités miliaires pour une durée déterminée avec l'autorité militaire qui les emploie et pour un maximum de 60 jours par an. Un volume qui peut passer à 150 ou 210 jours dans des conditions particulières. En moyenne, les réservistes sont engagés sur des missions 37 jours par an.

Ces missions sont rémunérées selon des barèmes différents en fonction du corps militaire rejoint. L'armée de Terre paye les réservistes entre "40€ et 200€ par jour en fonction de votre grade". Une somme à laquelle s'ajoutent des "indemnités particulières en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus". La Marine évoque une rémunération "à partir de 53€ par jour" qui "évolue pendant le contrat d'engagement au gré de votre avancement aux grades supérieurs". En gendarmerie, la rémunération est d'au moins 60€ par jour selon le niveau du réserviste, en police elle débute à 74€ en région et à 80€ en Ile-de-France. Ces rémunérations sont nettes d'impôts.

A noter que ces rémunérations sont valables uniquement pour les réservistes opérationnels, les membres de la réserve citoyenne de défense et de sécurité étant bénévoles.

Qui peut devenir réserviste ?

Il faut répondre à plusieurs critères pour pouvoir devenir réserviste : être de nationalité française, être âgé d'au moins 17 ans, être en règle au regard des obligations du service national, ne jamais avoir été condamné pour un crime et jouir de ses droits civiques. Il faut présenter une bonne condition physique qui sera évaluée lors d'une visite médicale avec un médecin militaire. A noter que selon les corps militaires un âge maximum peut aussi être un critère moins de 72 ans dans l'armée de Terre, moins de 67 ans dans la police et moins de 45 ans dans la gendarmerie. Une formation militaire n'est pas nécessaire, cette dernière étant prévue lors du processus de recrutement.