Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 21 mars 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Un incroyable jackpot de 198 millions d'euros était mis en jeu ce vendredi soir au tirage de l'Euromillions. Quelqu'un a-t-il réussi à trouver les résultats gagnants ?

La semaine aurait pu finir en beauté pour l'un des participants du tirage Euromillions organisé ce vendredi 21 mars 2025. Une énorme et extraordinaire cagnotte de 198 millions d'euros était en effet en jeu. Mais l'heure du tirage Euromillions venue, le site de la Française des jeux est plutôt catégorique : il n'y a pas eu de grand gagnant. Résultat : ce sont désormais 217 millions d'euros qui sont mis en jeu. Prochain tirage, mardi. Les joueurs peuvent dès à présent tenter leur chance, moyennant 2,50 euros. Il sera possible de participer à ce nouveau tirage Euromillions jusqu'à 20h15 mardi prochain. D'ici là, ceux qui avaient tenté leur chance ce vendredi soir peuvent consulter les résultats du jour. En effet, si personne n'est ressorti multi-millionnaire de ce tirage Euromillions, de nombreux joueurs ont tout de même remporté quelque chose. Outre le vainqueur du My Million qui repart avec l'habituel million d'euros remis chaque mardi et chaque vendredi, un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone a réussi à remporter 330 212,80 euros. Êtes-vous l'heureux élu ?

Tirage du 21/03/2025 9 - 17 - 18 - 21 - 50 et les numéros étoile 5 et 12

MyMillion : LI 392 0967

Jusqu'à combien peut monter le jackpot de l'Euromillions ? Si personne ne parvient, mardi soir encore, à trouver les résultats Euromillions, le gros lot sera remis en jeu au prochain tirage organisé dans une semaine. La cagnotte sera à nouveau revue à la hausse, passant ainsi le seuil symbolique des 220 millions d'euros, voire 230 millions d'euros. Il pourra en être ainsi jusqu'à ce qu'elle atteigne, tirage après tirage, 250 millions d'euros. Une première ! Jusqu'ici, la plus grosse cagnotte jamais remportée à l'Euromillions est de 240 millions d'euros.