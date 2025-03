Euromillions : le résultat du tirage de ce vendredi 28 mars sera historique, une cagnotte record en jeu

EUROMILLIONS. Ce vendredi, pour la toute première fois de son histoire, le jackpot de l'Euromillions atteint les 243 millions d'euros ! Du jamais vu. Les résultats seront particulièrement attendus.

Jusqu'à présent, le jackpot de l'Euromillions n'avait pas pu dépasser les 240 millions d'euros. Et pour cause, avant 2020, le plafond maximal était de 190 millions d'euros. Il a été relevé en février 2020. Si la promesse était d'atteindre les 250 millions d'euros, les joueurs devaient d'abord débloquer des niveaux de cagnotte. Ainsi, le jackpot maximal a d'abord été fixé à 200 millions d'euros. Une fois remporté, il pouvait grimper à 210 millions d'euros, puis la fois suivante à 220 millions... Depuis le 8 décembre 2023 et la victoire d'un joueur ayant remporté les 240 millions d'euros, le jackpot de l'Euromillions pouvait grimper jusqu'à 250 millions d'euros, ce qu'il n'est jamais parvenu à faire. Pour la première fois ce soir, le gros lot dépasse les 240 millions d'euros. Il pourrait en revanche atteindre les 250 millions d'euros mardi si personne ne parvient à trouver les résultats ce soir.

Jamais de l'histoire du tirage Euromillions une aussi grosse cagnotte n'avait encore été mise en jeu. Ce vendredi 28 mars 2025, pour la toute première fois, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues européens proposeront la coquette somme de 243 millions d'euros. Les joueurs devraient être particulièrement nombreux à tenter leur chance pour l'occasion. Il faut dire qu'un tel jackpot est l'équivalent de 14 197 années de smic net ! Il s'agit également de 8 678 Renault Clio, qui est la voiture neuve la plus vendue en 2024, selon L'Argus . Pour faire ce calcul, le coût d'un modèle toutes options a bien entendu été pris comme référence. Avec 243 millions d'euros en poche, l'éventuel vainqueur du tirage Euromillions de ce vendredi ne devrait a priori plus trop hésiter sur les options et leur coût. Quoi qu'il en soit, le gros lot doit encore être remporté. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour participer. Prix de la grille de base : 2,50 euros.

En direct

15:32 - 243 millions d'euros, qu'est-ce que cela représente ? En cas de victoire au tirage de l'Euromillions ce vendredi soir, un joueur remportera l'équivalent de 14 197 années de smic net, mais également 197 721 iPhone 16 Pro ou encore près de 486 tonnes de bœuf de Kobe, viande réputée pour être l'une des plus chères au monde. Avec 243 millions d'euros en poche, il est aussi possible de s'offrir quatre voyages à bord de l'ISS pour les astronautes amateurs. Les plus patriotiques pourront envisager d'acheter trois Rafale pour l'armée française ou d'envoyer quelque 43 800 obus pour les canons Caesar. Et pourquoi pas de rembourser 0,007% de la dette française, aujourd'hui estimée à plus de 3 300 milliards d'euros, comme l'énonce Le Parisien.

15:04 - À quelle heure connaîtra-t-on le résultat de l'Euromillions ? Chaque mardi et vendredi de l'année, la Française des jeux et ses homologues européens proposent un tirage de l'Euromillions. Alors que les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille et participer au tirage, le résultat du My Million, qui permet de remporter un million d'euros sans avoir trouvé le moindre bon numéro gagnant, est généralement livré sur TF1 après le JT de 20 heures, soit vers 20h50. La combinaison gagnante de l'Euromillions est, elle, dévoilée un peu plus tard, vers 21h30, parfois 22 heures. Quant au détail de la répartition des gains, soit il est donné dans la foulée, soit il faut patienter un peu plus, parfois jusqu'à 23 heures pour le connaître. Il révèle les éventuels vainqueurs et leurs gains, rang par rang.

14:43 - Dans quel pays le plus de jackpots ont-ils été remportés jusqu'à ce soir ? Depuis sa création en février 2004, où seuls la France, le Royaume-Uni et l'Espagne jouaient, à aujourd'hui, en passant par l'arrivée dans la compétition, en octobre 2004, de l'Irlande, du Portugal, de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse et de l'Autriche, c'est au Royaume-Uni que l'on compte le plus de victoires. Avec 132 gros lots remportés, dont celui de 230 millions en juillet 2022, le Royaume-Uni est juste devant la France (130 jackpots, dont celui de 220 millions d'euros, en octobre 2021) et l'Espagne (122 cagnottes). Viennent ensuite le Portugal (86), la Belgique (45), la Suisse (26), l'Autriche (20), l'Irlande (19) et le Luxembourg (4).