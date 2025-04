Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 2 avril 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Avec 12 millions d'euros en jeu ce mercredi soir, le tirage du Loto a-t-il fait un heureux élu ? Tous les résultats sont à présent disponibles.

Ce mercredi 2 avril 2025, la Française des jeux proposait de commencer le mois avec une belle cagnotte ! Bien loin des 250 millions d'euros remportés vendredi dernier à l'Euromillions, le jackpot n'en était pas moins conséquent pour ce jeu de hasard qu'est le Loto. L'heure du tirage passée, qu'en est-il du résultat Loto ? Excellente nouvelle pour ceux qui avaient tenté leur chance, les 12 millions d'euros ont été remportés, annonce sur son site la Française des jeux. Un joueur est ainsi parvenu à découvrir tous les chiffres de la combinaison gagnante. Neuf grilles ont également été cochées des cinq bons chiffres, permettant à leurs propriétaires respectifs de repartir avec la coquette somme de 23 201 euros. Suffisant pour retenter sa chance 10 545 fois. En attendant, voici tous les résultats gagnants du jour :

Tirage du 02/04/2025 4 - 5 - 15 - 34 - 45 et le NChance 9

Joker+ 5 807 884

Option 2nd tirage : 13 - 18 - 21 - 41 - 42

10 codes gagnants : D 8084 2751 - D 9488 6613 - G 7245 7504 - H 4547 7336 - L 0531 0769 - N 3334 9630 - Q 3192 8297 - T 6158 8433 - W 7626 9422 - W 7661 7493

Prochain rendez-vous, samedi. Deux millions d'euros seront mis en jeu. Comment trouver le résultat du Loto ? Jouer au Loto est un vrai jeu d'enfant. Il est néanmoins primordial d'être majeur pour pouvoir tenter sa chance. Et d'avoir également en poche 2,20 euros sur lesquels on ne compte pas trop. Car gardons en tête que participer à une loterie, c'est avant tout accepter de perdre cet argent, plus que de devenir millionnaire. En effet, au tirage du Loto, il existe plus de 19 millions de combinaisons possibles. Qu'il y ait un ou 25 000 joueurs, les chances sont les mêmes : une sur plus de 19 millions si on ne parie que sur une combinaison. Mais après tout, si les étoiles sont alignées et que c'est le jour... tout devrait bien se passer !