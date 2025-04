Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 18 avril 2025, 52 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Retrouvez les résultats du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 18 avril. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 52 millions d'euros, une chance à ne pas manquer !

Et si vous vous offriez la chance de changer de vie ? De ne plus avoir de stress financier, de travailler quand vous en avez envie, de partir en vacances à l'autre bout du monde… Pour cela, rien de mieux que de remporter le jackpot à l'Euromillions, et celui de ce 18 avril devrait largement faire l'affaire. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter 52 millions d'euros ! Avec une somme pareille, vous pourriez vous offrir 5 200 allers-retours Paris-New York en première classe. Autrement dit, vous auriez largement de quoi aller à New York toutes les semaines pendant 100 ans. Une activité qui reste tout de même mauvaise pour l'environnement et qui finirait par être trop répétitive.

Pour remporter le jackpot et se laisser à rêver de choses plus utiles que des allers-retours au-dessus de l'Atlantique, il faut jouer au tirage de l'Euromillions de ce vendredi 18 avril. Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux. Vous pouvez aussi vous rendre en point de vente physique de la FDJ, mais attention aux horaires d'ouverture pendant ces vacances de Pâques qui pourraient être différents de d'habitude. Pour jouer, vous devrez remplir au moins une grille, au prix de 2,50 euros pour une grille simple, et cocher 5 numéros sur une grille de 50 et 2 étoiles sur une grille de 12. Si tous les numéros sont bons, c'est le Jackpot !

Les résultats