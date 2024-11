Inondations en Espagne : Tarragone sous les eaux, un bilan encore plus lourd redouté

Les dégâts dans la région de Valence commencent à se chiffrer, et ce lundi matin, de nombreuses communes de la région sont totalement privées de gaz, près d'une semaine après les inondations mortelles qui ont ravagé le secteur. Voici les communes concernées selon les médias espagnols : Alfafar, Chiva, Benetússer, Catarroja, Cheste, Paiporta, Utiel, Albal, Loriguilla, Massanasa et les zones industrielles de Ribarroja

Le gouvernement de la communauté de Valence recommande ce lundi aux entreprises de la région dont les services ne sont "pas essentiels" d'accorder à leurs employés du télétravail pour éviter les embouteillages dans la zone. En effet, plusieurs axes routiers restent impraticables autour de la ville, le but étant de décongestionner le trafic pour permettre aux secours de circuler plus rapidement.

08:36 - Barcelone bientôt concernée par les pluies diluviennes ?

La province de Tarragone fait maintenant face aux intempéries, comme Valence quelques jours plus tôt. Dans certaines localités du sud de la cote, jusqu'à 150 litres d'eau par mètre carré sont tombés pendant la nuit dernière. Durant la nuit, les pompiers ont reçu jusqu'à 164 appels par une même famille indique El Pais.

Ce lundi matin, les pluies vont se poursuivre dans cette région et la Protection Civile a annoncé qu'elles pourraient impacter les zones les plus populaires de la Catalogne ainsi que la capitale Barcelone, puis les régions du Vallès et du Baix Llobregat. Il s'agit d'une bonne partie des connexions ferroviaires de la ville de Tarragone.