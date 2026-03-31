"Les virements seront bloqués tout le week-end de Pâques" : il y a un seul moyen de l'éviter mais il faut agir dès maintenant

Les virements bancaires seront tous bloqués durant 4 jours pour le week-end de Pâques. Il existe toutefois une solution bien pratique pour contourner ce blocage et ça marche toute l'année.

Gare à vos virements bancaires ces prochains jours. Comme annoncé par La Banque de France, le système européen Target 2, qui gère tous les transferts d'argent entre les banques, fermera pendant quatre jours consécutifs ! Cette interruption touche l'ensemble des pays de la zone euro et s'applique dans les deux sens, que vous envoyiez de l'argent ou que vous deviez en recevoir.

Target 2 ferme habituellement chaque week-end, du samedi au dimanche. Les virements patientent alors automatiquement jusqu'au lundi pour être traités, un phénomène que beaucoup ont déjà remarqué. Mais ce week-end, la fermeture sera bien plus longue !

Le week-end de Pâques représente ainsi une situation exceptionnelle dans le calendrier bancaire. Target 2 observe alors sa période de fermeture la plus étendue de l'année avec quatre jours consécutifs d'interruption. Cette année, le système fermera du vendredi 3 avril jusqu'au lundi 6 avril 2026 inclus. "Les prélèvements du 3 avril seront possibles si la commande a été transmise le jeudi 2 avril avant 16h30 (heure de métropole) et si celle-ci a pu être traitée correctement avant 18h00", précise La Banque de France. Aucun virement classique ne pourra ensuite être traité jusqu'au lundi.

Première précision importante, les virements internes échappent à ce "blocage". Un client peut transférer librement des fonds entre ses différents comptes au sein du même établissement, même durant les fermetures de Target 2. Alimenter son compte courant depuis son livret A ou effectuer un virement vers un proche client de la même enseigne reste possible à tout moment, ces opérations étant gérées directement par la banque sans passer par le système européen.

Vous avez besoin de faire un virement ces prochains jours ? Une solution alternative existe depuis 2025 : le virement instantané, désormais gratuit dans l'ensemble des établissements bancaires français. Ces virements fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, permettant d'envoyer de l'argent vers n'importe quel compte de la zone euro, y compris les dimanches et jours fériés. Les utilisateurs doivent simplement sélectionner cette option lors de leur ordre de virement, tout en gardant à l'esprit que des plafonds spécifiques peuvent s'appliquer en fonction des banques.

Vous ne connaissez pas ce système ? Peut-être avez-vous apparaitre sur votre application bancaire le terme de "Wero"... C'est la solution la plus répandue dans ce domaine. Ce portefeuille numérique européen permet d'effectuer des transferts instantanés en désignant le bénéficiaire par son numéro de téléphone ou son adresse mail, plutôt que par son IBAN. "Cette nouvelle fonctionnalité se veut simple, rapide, gratuite et fluide pour réaliser des paiements entre particuliers en quelques secondes", expliquait à l'automne dernier Grégory Guermonprez, directeur de la banque en ligne Fortuneo.

Pour activer Wero, les clients doivent d'abord vérifier que leur banque propose ce service. La plupart des grandes banques françaises l'ont déjà intégré : BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, La Banque Postale ou encore La Banque Populaire ainsi que certaines banques en ligne comme Hello bank!, Monabanq et Fortuneo. L'activation s'effectue depuis l'application mobile de votre banque, généralement dans le menu Virements. Lors de la première utilisation, vous devrez accepter les conditions générales d'utilisation du service. Important : votre destinataire doit également avoir activé Wero dans sa propre banque pour recevoir l'argent instantanément. Sans cette activation préalable des deux côtés, le virement ne pourra pas s'effectuer.