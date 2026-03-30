C'est la destination la moins chère pour les vacances d'été : une semaine tout compris coûte 260 euros

Cette destination ensoleillée affiche un rapport qualité-prix imbattable cet été.

A l'approche des beaux jours, la quête du séjour idéal au meilleur prix est lancée. Si vous cherchez à combiner soleil garanti, plages de sable fin et budget imbattable, une destination vient de balayer toute concurrence. Selon une étude récente, son prix dérisoire place cette station balnéaire en tête des lieux les plus abordables de 2026.

Il est possible d'y passer une semaine de vacances en formule "tout compris" pour seulement 260 euros. C'est le constat frappant d'une enquête menée par l'agence de voyages loveholidays, qui a passé au crible les tarifs des séjours estivaux. En réservant entre le 1er juin et le 31 août, les voyageurs peuvent dénicher des offres débutant à 38 euros par nuit et par personne.

Cette destination n'est autre qu'Agadir, au Maroc. Surnommée "la perle du Sud", cette ville côtière située sur la façade atlantique, au pied des montagnes de l'Atlas, s'impose comme l'alternative parfaite aux stations européennes souvent bondées et coûteuses. A seulement 3h30 de vol direct depuis la France, Agadir offre une ambiance décontractée et une hôtellerie de standing, particulièrement adaptée aux familles et aux couples en quête de sérénité.

Plage d'Agadir au Maroc avec vue sur la kasbah perchée sur la colline. © Paul - stock.adobe.com

Le principal atout d'Agadir réside dans son immense plage de 9 kilomètres, avec ses vagues taillées pour la glisse. Une balade à cheval sur le sable, au coucher du soleil, reste l'une des expériences les plus prisées pour admirer la baie. Pour prendre de la hauteur, direction la kasbah : cette forteresse perchée sur la colline est désormais accessible via un téléphérique ! En quelques minutes, le trajet survole la ville et offre un panorama saisissant sur le port, la plage interminable et l'océan à perte de vue.

Les connaisseurs se pressent également sur la plage d'Aourir, un peu plus au nord, réputée pour son sable merveilleusement doux. Mais le véritable trésor caché se trouve dans les contreforts de l'Atlas : la Vallée du Paradis. C'est un paysage de cascades et de bassins d'eau nichés au cœur d'une palmeraie, propices à la randonnée et à la baignade !

Paradise Valley au nord d'Agadir. © inspi - stock.adobe.com

Côté météo, la ville bénéficie de 340 jours de soleil par an ! Si les hivers y sont déjà très doux (20,5°C en moyenne), l'été affiche des températures idéales entre 25 et 30°C. Contrairement à l'intérieur des terres marocaines où la chaleur peut être suffocante, la brise marine d'Agadir rend les journées parfaitement agréables pour le farniente.

Si le Maroc ne figure pas dans vos projets, l'étude de loveholidays révèle d'autres options très compétitives en Europe. La Costa Dorada en Espagne décroche la deuxième place avec un budget moyen de 440 euros la semaine, suivie de près par la région de Murcie à 460 euros. Pour ceux qui préfèrent les îles, Lanzarote aux Canaries et l'île de Gozo à Malte complètent ce classement des destinations les plus économiques pour l'été 2026.