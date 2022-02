Swift : quelle est cette "arme nucléaire" pour affaiblir la Russie ?

SWIFT. Les Etats-Unis et leurs alliés songent à exclure la Russie du réseau de transfert d'informations Swift. Une action coup de poing qui pourrait avoi de très lourdes conséquences.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 17h05] Alors que les troupes russes investissent massivement l'Ukraine, le président ukrainien a demandé à la communauté internationale d'exclure la Russie du système d'informations interbancaire Swift afin de déconnecter les banques russes du commerce mondial. Une idée partagée par le président des Etats-Unis Joe Biden, mais pas encore validée par les Européens. Mais alors, quelle seraient les conséquences pour la Russie de se voir exclure de ce réseau ? L'Europe a-t-elle quelque chose à perdre dans cette manœuvre ? L'éclairage de Linternaute.com.

Swift est l'acronyme de "Society for Worldwide Interbank Financial Télécommunication". Créée en 1973, cette société basée en Belgique fait office d'intermédiaire informatique entre les clients de différentes banques. Autrement dit, elle centralises les ordres de virements, à la manière d'une messagerie électronique sécurisée entre les pays. Swift regroupe plus de 11 600 établissements bancaires dans plus de 200 pays. L'an dernier, en 2021, le réseau a transmis 10,6 milliards d'ordres de paiement dans le monde entier.

L'éventualité d'une exclusion de la Russie du réseau Swift pourrait s'avérer extrêmement pénalisant. Cela mettrait fin à toutes les transactions internationales de la Russie, de quoi engendrer un exode massif des capitaux. Le système bancaire serait clairement au ralenti, et la Russie devrait alors s'appuyer sur des systèmes de messageries sécurisées alternatives. Un handicap extrêmement lourd pour s'insérer dans l'économie mondiale.

Pour rappel, les banques iraniennes ont été déconnectés du système Swift en 2012. Résultat ? La moitié des recettes d'exportations du pays étaient parties en fumée.

Dramatique pour l'économie russe, la déconnexion de Swift pourrait aussi se retourner contre les pays européens, et la France. Deuxième investisseur étranger en Russie, et premier employeur avec 160 000 salariés, la France a finalement beaucoup à perdre d'un tel acte. Aussi, l'une des principales banques russes, Rosbank, est détenue par... La Société générale ! En raison de ses nombreux intérêts économiques en Russie, l'idée de l'exclure du réseau Swift est à double tranchant pour le vieux continent.