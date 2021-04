"Déclaration d'impôt 2021 : Airbnb, Leboncoin... Ce qu'il ne faut pas zapper"

DECLARATION IMPOT 2021. Les revenus issus des plateformes collaboratives doivent impérativement être déclarés, certains étant imposables. On vous explique tout en détail.

[Mis à jour le 26 avril 2021 à 10h18] Vous avez saisi les confinements successifs pour faire un peu de tri dans vos affaires et vendre des vêtements ou du mobilier ? La crise sanitaire s'est traduite par une baisse de revenus, et vous avez donc cherché à vous faire des sous en louant votre logement sur Airbnb ? Ayez à l'esprit que, dans certains cas, les bénéfices que vous tirez de la vente sur des plateformes collaboratives sont soumis à l'impôt sur le revenu. Ces dernières sont désormais dans l'obligation de transmettre les informations à l'administration fiscale (montant des transactions, coordonnées bancaires, statut du vendeur...). "Si vous avez perçu, par le biais de ces plateformes, des revenus en 2020, vous devez vérifier si ces derniers sont imposables. Dans ce cas, vous devez les déclarer", prévient le fisc sur son site dédié. "Pour savoir si ces revenus sont imposables et dans quelle catégorie de revenus, munissez-vous du récapitulatif de revenus que vous avez dû recevoir de leur part, par courriel". Soyez vigilant, et vérifiez toujours assidûment les montants préremplis.

A noter : une dispense de déclaration est prévue "pour les revenus issus de la vente de biens d'occasion entre particuliers, ainsi qu'en cas de service 'sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires' (de type covoiturage)", avertit le fisc. Cette dérogation s'applique uniquement si vous avez réalisé moins de 3 000 euros de recettes sur l'année 2020, ou si vous avez réalisé moins de 20 transactions. Vous avez dépassé ces seuils ? Dans ce cas, la plateforme est dans l'obligation de tout déclarer au fisc, car l'activité peut être considérée comme professionnelle.

Et concrètement, comment cela se passe-t-il sur votre déclaration de revenus ? Rappelez-vous, lorsque vous optez pour la déclaration en ligne, vous avez la possibilité de sélectionner en amont les différents types de revenus que vous souhaitez déclarer. L'administration fiscale a divisé les revenus issus des plateformes collaboratives en 5 catégories : vente de biens, location de biens, location en meublé, covoiturage avec partage des frais ou contre revenu et réalisation d'un service contre rémunération. A chacun correspond un seuil, dont vous pouvez retrouver le détail sur le site des impôts. Imaginons que vous avez vendu des vêtements, du mobilier ou de l'électroménager au cours de l'année 2020. Deux cas de figure peuvent se présenter :

Soit, vous avez simplement cherché à vous en séparer : dans ce cas, les revenus ne sont pas imposables, sauf cas particuliers, explique-t-on dans la fiche dédiée. "Pour les cessions de métaux précieux ou, lorsque leur prix de cession est supérieur à 5 000 €, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité", vous êtes soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux. "Pour les autres biens dont le prix de cession est supérieur à 5 000 € (hors meubles meublant, électroménager ou automobiles qui sont exonérés)", ayez à l'esprit que vous serez soumis au régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles au taux de 19 % .

explique-t-on dans la fiche dédiée. "Pour les cessions de métaux précieux ou, lorsque leur prix de cession est supérieur à 5 000 €, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité", vous êtes soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux. "Pour les autres biens dont le prix de cession est supérieur à 5 000 € (hors meubles meublant, électroménager ou automobiles qui sont exonérés)", ayez à l'esprit que vous serez . Soit, vous avez une véritable activité autour de la vente de biens (vous achetez des biens ou les fabriquez pour ensuite les revendre) : les revenus que vous tirez de cette activité sont imposables. Si vos recettes sont inférieures à à 176 200 euros, vous avez le choix entre le régime micro-BIC ou le régime réel. Au-delà de ce seuil, le régime réel s'applique de lui-même. Ayez à l'esprit que, quel que soit le régime d'imposition choisi, vous devrez remplir un formulaire de déclaration complémentaire.

Comme chaque année, la période déclarative a démarré au printemps. La date de début a été fixée au 8 avril 2021. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Si vous avez opté pour le formulaire papier, vous avez jusqu'au 20 mai à minuit, le cachet de la Poste faisant foi. Pour les départements 01 à 19, qui déclarent en ligne, la date limite est le 26 mai. Les départements 20 à 54 ont jusqu'au 1er juin. Enfin les départements 55 à 976 ont jusqu'au 8 juin.

A noter : un numéro de téléphone unique a été mis en place pour la déclaration d'impôt de cette année : 0809 401 401, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures. Autre nouveauté : un chatbot, baptisé AMI, accessible depuis votre Messagerie sécurisée. N'ayez crainte, les centres des impôts restent ouverts. Il est toutefois recommandé de privilégier les contacts dématérialisés, via votre messagerie sécurisée ou un appel téléphonique. Sachez également que l'Ordre des experts-comptables vient d'annoncer le renouvellement de l'opération Allo impôt du 25 au 28 mai 2021. "Au total, une centaine de confrères sont mobilisés", a indiqué Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des Experts-comptables d'Île-de-France, à Linternaute.com. Les professionnels traitent 40 000 appels sur cette période, chaque année.

La réception des avis d'impôt sur le revenu intervient à l'été, à partir de la fin juillet. C'est sur ce document que vous verrez si vous êtes redevable ou non d'un solde d'impôt sur le revenu, mais également si un nouveau taux s'applique. La date d'arrivée de l'avis d'impôt sur le revenu dépend de votre situation. Si vous bénéficiez d'un remboursement ou vous n'avez aucun montant à payer, l'avis arrivera dans votre espace personnel entre le 26 juillet et le 6 août 2021. En revanche, si vous êtes redevable d'un solde d'impôt, l'avis sera transmis entre le 30 juillet et le 6 août.

Un éventuel remboursement du fisc, pour les contribuables qui perçoivent l'acompte restant de leur crédit d'impôt ou ceux qui bénéficient d'un remboursement du fisc - car leurs retenues à la source se sont révélées supérieures au montant total d'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre de l'année 2020 - intervient par virement bancaire au mois d'août. Quant au paiement d'un éventuel solde d'impôt, s'il est inférieur ou égal à 300 euros, vous devrez vous en acquitter dès septembre 2021. Au-delà de 300 euros, le prélèvement se fait en quatre fois entre septembre et décembre 2021. Si votre taux de prélèvement à la source change, vous verrez le nouveau taux s'appliquer à la fin du mois sur votre fiche de paie.

Vous craignez que la déclaration d'impôt soit définitive ? Rassurez-vous, comme tous les ans, l'administration devrait permettre à l'été aux contribuables d'apporter si nécessaire les corrections qu'ils souhaitent, entre début août et mi-décembre.

L'administration fiscale n'a pas encore actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative 2021. En attendant, sachez que vous pouvez les retrouver en consultant la brochure pratique des impôts. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici les différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est la déclaration de revenus classique

Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc.

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

Qui peut encore remplir une déclaration d'impôt papier ?

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées). Où peut-on se procurer le formulaire de la déclaration de revenus ? L'administration fiscale met à disposition des contribuables les formulaires de déclaration de revenus, ici. Vous y trouverez le formulaire n°2042, ainsi que les formulaires permettant de signaler au fisc des revenus complémentaires, crédits et réductions d'impôt.

Le formulaire de la déclaration d'impôt en ligne a été mis en ligne. Quant à la déclaration papier, les premiers envois aux contribuables concernés ont démarré le 6 avril. Vous redoutez plus que tout de devoir remplir votre déclaration ? Linternaute.com vous explique pas à pas comment procéder avec la déclaration en ligne, pour commencer.

Connectez-vous dès à présent à votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. Une fois sur votre tableau de bord, cliquez sur le bouton "Accéder à la déclaration en ligne". En préambule, l'administration fiscale précise, comme chaque année, que certains montants sont déjà connus. "Vérifiez avec attention les montants préremplis, et corrigez-les si besoin", précise-t-on. Ceci est valable également si vous bénéficiez de la déclaration de revenus automatique.

Dans un premier temps, vous devrez déjà vérifier l'adresse à laquelle vous résidez au 1er janvier 2021, avant d'entamer la partie déclarative à proprement parler. Cette étape est très importante, notamment pour les impôts locaux. Pensez également à préciser si vous détenez un téléviseur ou non, auquel cas vous serez redevable (ou pas) de la redevance TV. Dans un deuxième temps, vous allez devoir préciser votre situation familiale (célibataire, marié, pacsé, veuf...) et les personnes à charge.

Viendra ensuite la troisième étape, où vous allez mentionner tous les revenus perçus au titre de l'année 2020 : pensez bien en amont à tout sélectionner, en utilisant le moteur de recherche ainsi que les déclarations annexes. N'oubliez pas non plus vos charges. Une fois que vous aurez vérifié les montants préremplis, et que vous aurez tout mentionné, il ne vous restera plus qu'à consulter assidûment le résumé et à signer votre déclaration d'impôt 2021. Vous souhaitez retourner à la page précédente ? C'est possible, et n'ayez crainte, toutes données indiquées sont sauvegardées.

